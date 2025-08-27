Gol apresenta novo mecanismo de embarque acessível em aeronaves

© Reuters

JAIRO MARQUES

MARINGÁ, PR (FOLHAPRESS) - Uma nova e promissora possibilidade de embarque e desembarque em aeronaves, com mais conforto e segurança, para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, foi apresentada pela empresa aérea Gol, em Maringá (PR), nesta terça-feira (26).

A Folha de S.Paulo acompanhou e testou a Escada de Acesso com Elevador, que se trata de uma plataforma elevatória para até 400 kg que conduz o passageiro cadeirante ou com alguma restrição para degraus até a porta do avião. O equipamento fica imediatamente ao lado da escada convencional, dando um aspecto de maior integração.

O dispositivo, que demorou quatro anos para ficar pronto e passa agora por uma fase de testes e avaliação, será utilizado em aeroportos sem passarelas de embarque, que levam os viajantes diretamente do portão para a aeronave. Ele também pode ser acionado quando o avião estaciona na chamada área remota, onde os passageiros descem por escadas.

A plataforma, pioneira na América Latina, elimina a necessidade de equipamentos menos práticos e mais caros, como o ambulifit -caminhão que se eleva até a altura da aeronave para transferir o passageiro- ou alternativas que reduzem o conforto e a segurança do usuário, como as cadeiras escaladoras automatizadas ou mesmo cadeiras comuns carregadas por funcionários

A Gol não revela o valor do investimento, mas informa que ele deve continuar para levar o instrumento para outros pontos do país. O elevador portátil foi construído pela empresa Easy Ground Service Solutions, de Maringá.

"A Gol sempre teve esse propósito de ser uma empresa para todos. A gente se posiciona no mercado assim e a acessibilidade sempre esteve dentro do nosso cerne, de pensar como revolucionar a aviação e fazer a aviação ser um local inclusivo, um local diverso", declara Felipe Sobrinho, gerente de pertencimento da empresa.

O executivo não nega, porém, que o mecanismo tenta responder também a queixas de passageiros, principalmente os com deficiência, pelas condições de embarque e desembarque.

"A reclamação existe, vem de uma dor. E eu acho que é esse o papel da Gol, de transformar. A gente escuta os nossos clientes. O resultado dessa escada que foi de uma escuta, de entender qual que era a dor do nosso cliente e trazer uma solução mais confortável."

A plataforma leva 45 segundos para subir ou descer o passageiro. Não faz barulho, não tem trepidação, não tem desnível e tem uma operacionalidade simples. Todo o processo de feitura foi acompanhado e recebeu consultoria de Bruno Bartolo, analista de pertencimento da Gol e pessoa com deficiência visual.

"Quando se vê essa escada se entende que ela é acessível e que ela coloca a pessoa com deficiência e sem deficiência no mesmo patamar. Isso é inclusão. Tenho um cliente embarcando pelo degrau, tenho a pessoa com deficiência utilizando o elevador ao lado utilizando a própria cadeira de rodas. É tudo mais rápido e tranquilo", afirmou Sobrinho.

O Censo 2022 do IBGE mostrou que o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência ou 7,3% da população do país.

A ESCADA DE ACESSO COM ELEVADOR

- Fabricada pela Easy Service Ground Solution, de Maringá (PR)

- Feita em aço carbono, chapas de aço, acrílico e outros materiais

- Altura mínima de 4,7 m

- Altura máxima de 5,8 m

- 9,5 m de comprimento

- Capacidade para 16 pessoas (incluindo na escada e na plataforma)

- Suporta ate 400 kg na plataforma elevatória

O repórter viajou a Maringá a convite da Gol