Stellantis anuncia recall de Peugeot, Fiat e Citroën; veja os modelos

(FOLHAPRESS) A Stellantis anunciou um recall no Brasil para modelos da Peugeot, Fiat e Citroën. Nos veículos da Citroën (Basalt e C3 Aircross, ano/modelo 2025) e da Peugeot (2008, ano/modelo 2025), o problema está relacionado à possibilidade de obstrução no coletor de admissão.

Segundo a montadora, a falha pode causar a evaporação de gases e, em casos extremos, resultar em não conformidade com as normas vigentes. Para esses modelos, será feita a substituição do corpo do coletor de admissão.

No caso da Fiat, no modelo Titano (anos/modelo 2024 e 2025), a falha está ligada à possibilidade de atrito do chicote central dianteiro com o suporte do painel de instrumentos. De acordo com a Stellantis, isso pode gerar princípio de incêndio e acionamento involuntário do airbag lateral e do airbag de cortina do lado do passageiro, aumentando o risco de acidentes, com danos materiais, ferimentos graves ou até fatais aos ocupantes.

Nessa situação, será feita a instalação de proteção no chicote central dianteiro e, se necessário, a sua reparação. Desde segunda-feira (25), os proprietários já podem agendar o atendimento em uma das concessionárias da rede da marca de seu veículo.

** Todos os serviços serão realizados mediante agendamento prévio.

Por esse motivo, o consumidor deve contatar a concessionária de sua preferência para ser informado sobre a previsão do seu atendimento.

Para os modelos da Citroën e da Peugeot, o tempo estimado de reparo é de quatro horas, enquanto para o modelo da Fiat o conserto deve ser feito em aproximadamente uma hora.

"Com esta iniciativa, a Stellantis visa assegurar a satisfação dos seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca", diz a montadora.

Lista - CHASSIS ENVOLVIDOS

PEUGEOT

Os chassis envolvidos (não sequenciais) são os de final SG559007 a SG576773.

Para obter mais informações, a Stellantis indica o acesso ao site da Peugeot ou o contato ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), pelo telefone 0800 703 24 24, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h.



CITROËN

Os últimos oito números de chassis envolvidos (não sequenciais) são SB547003 a SB547150 para o Basalt e SB546266 a SB546303 para o Aircross.

Outras informações podem ser obtidas pelo site da Citroën ou pelo SAC por meio do telefone 0800 011 8088, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h.

FIAT

Os chassis envolvidos (não sequenciais) são os de final RA805001 a SA818961.

Para obter mais informações, os consumidores devem acessar o site da Fiat ou contatar a Central de Serviços ao Cliente Fiat pelo WhatsApp (31) 2123 6000 ou pelo telefone 0800 707 1000.