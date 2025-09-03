CGE-SP publica edital de concurso para auditor, com 200 vagas e salário inicial de R$ 17.850

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CGE-SP (Controladoria-Geral do Estado de São Paulo) publicou, nesta quarta-feira (3), um edital para concurso público com 200 vagas de auditor estadual de controle, com remuneração inicial de R$ 17.850. É preciso ter diploma de nível superior (bacharelado ou licenciatura) em qualquer área de conhecimento.

As inscrições abrem às 16h do dia 15 de setembro e vão até 15h do dia 16 de outubro, pelo site da banca FGV Conhecimento (Clique Aqui!). A taxa é de R$ 170, mas têm direito à isenção candidatos doadores de sangue e à redução de 50% do valor os estudantes de baixa renda.

Haverá provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, a serem realizadas na cidade de São Paulo, previstas para 14 de dezembro, nos turnos da manhã (das 8h às 12h30) e tarde (das 15h30 às 20h).

Serão reservadas 5% das vagas para PcD (pessoas com deficiência). Candidatos PPI (pretos, pardos ou indígenas) terão direito a pontuação diferenciada, com base em uma fórmula que considera a pontuação média da ampla concorrência e dos demais concorrentes PPI. É preciso manifestar a autodeclaração afo fazer a inscrição.



COMO POSSO ME INSCREVER NO EDITAL CGE-SP?

Acesse o site https://conhecimento.fgv.br/concursos/cgesp2025 no período de inscrições

Clique no requerimento de inscrição que será exibido

Preencha e envie o formulário com as informações solicitadas

Pague o boleto bancário gerado automaticamente até as 16h do dia 17 de outubro

Guarde o comprovante de inscrição, que poderá ser baixado no site da banca

VEJA A DIVISÃO DE ESPECIALIDADES

As vagas serão divididas entre as seguintes áreas de atuação:

Área - AC - PcD - Total

Auditoria - 66 - 4 - 70

Contabilidade pública e finanças - 9 - 1 - 10

Correição e combate à corrupção - 47 - 3 - 50

Obras e concessões - 9 - 1 - 10

Tecnologia da informação - 57 - 3 - 60

Também será preciso manifestar, no momento da inscrição, a qual área o candidato pretende concorrer, considerando que as provas objetivas terão diferentes distribuições de questões com base na especialidade.

Número de questões, pré-requisitos, critérios de avaliação e fatores eliminatórios podem ser consultados ao baixar o edital completo neste link. Os locais para realização da prova também serão divulgados por lá.

CRONOGRAMA DO CONCURSO