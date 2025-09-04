Leilão do Detran-SP tem motos por R$ 350 e Mercedes Benz por R$ 20 mil

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo leilão do Detran-SP, que será realizado a partir do dia 10 de setembro, tem motos com lances iniciais de R$ 350, Mercedes Benz a partir de R$ 20 mil e Hyundai HB20 por R$ 7.500.

Os interessados já podem conferir os produtos ofertados e os valores de lance mínimo em edital publicado no DOE-SP (Diário Oficial do Estado de São Paulo). As inscrições podem ser feitas até 48 horas antes do leilão, no site da organizadora, a Rico Leilões, onde serão feitos os lances e as sessões.

Os veículos que participam do leilão foram recolhidos por infração na região de Caraguatatuba (litoral paulista). O pregão terá três dias que serão distribuídos entre as diferentes categorias de lote. No primeiro, serão vendidas as unidades conservadas, com condições de circular. No segundo, serão ofertadas as sucatas aproveitáveis para desmonte. Já as sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, estão previstas para o dia 12 de setembro.

Segundo o Detran-SP, informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo foram definidas por peritos. A avaliação é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.

O órgão diz que não se responsabiliza pelo funcionamento e pela durabilidade dos veículos leiloados, ficando sob responsabilidade do arrematante, antes de colocá-los em circulação, a revisão técnica dos veículos para eventual substituição de peças deterioradas pelo uso ou desgaste natural.



QUAIS SÃO OS ITENS OFERTADOS NO LEILÃO?

Entre as 139 unidades em condições de circulação ofertadas no leilão, estão:

MARCA /MODELO - LANCE MÍNIMO

Dafra/Super 100 - R$ 350

Honda/CG 125 Fan KS - R$ 350

JTA/Suzuki EN125 YES - R$ 400

Yamaha/Fazer YS250 - R$ 600

Ford/KA - R$ 1.400

Honda/CG 160 Start - R$ 2.400

Honda/Elite 125 - R$ 2.250

Hyundai HB20 10M Sense - R$ 7.500

Fiat/Uno Vivace 1.0 - R$ 3.000

Fiat/Palio Fire - R$ 1.250

Ford/Fiesta Flex - R$ 1.500

VW/Gol 1.0 GIV - R$ 1.050

Mercedes Bens Gla 250 - R$ 20.000

VISITAS PRESENCIAIS

Os lotes oferecidos no leilão podem ser conferidos presencialmente nos dias 5, 8 e 9 de setembro, das 9h às 17h.

A visita é apenas para ver o lote, por isso, não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação.

Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias, e os lotes estão distribuídos em quatro endereços (todos em Caraguatatuba):

- Pátio RN Litoral Norte: rua Pedro Nolasco, 23, Rio do Ouro, (12) 3882-5533 e (12) 3883-6103. Contato: patiolitoral@gmail.com

- Pátio Nova 70 - JR 70 Transportes: av. Américo Timóteo do Rosário, 562, Rio do Ouro, (12) 3882-3911 e (12) 3883-2017. Contato: mecanica.70.caragua@gmail.com

- Pátio Auto-Mecânica Caraguá - Maria das Graças Araújo Melo: avenida Amazonas, 265, Jardim Primavera, (12) 3882-2538 e (12) 3882- 5193. Contato: automecanicacaragua@gmail.com e automecanicacaragua2@gmail.com

- Pátio Auto-Mecânica Caraguá - Maria das Graças Araújo Melo: rua Engenheiro Jair Nunes de Souza, 195, Vila Ponte Seca, (12) 3882-2538/3882-5193. Contato: automecanicacaragua@gmail.com e automecanicacaragua2@gmail.com

PRÉ-LANCES

Desde o dia 20 de agosto estão liberados os pré-lances para o leilão. Esse tipo de lance é automaticamente convertido em oferta no início da sessão pública. Caso não seja superado em até 30 segundos, o participante que o registrou será declarado vencedor e comprador daquela unidade.

O Detran reforça que, uma vez confirmado, o lance não pode ser desfeito, assim, não há possibilidade de desistência.

REGRAS PARA LANCE

De acordo com o edital, o valor do incremento entre lances varia conforme o tipo de veículo:

- Carros conservados: R$ 100

- Sucatas aproveitáveis: R$ 50

- Sucatas para reciclagem (medidas por quilo): 2 centavos por peso do lote

O Detran destaca que mesmo que já exista um pré-lance, o proprietário do veículo incluído no leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, desde que quite todos os débitos pendentes, incluindo infrações, tarifas de remoção e de custódia em pátio.

CALENDÁRIO DO LEILÃO

Carros conservados e destinados a circulação (139 unidades)

Podem participar: pessoas físicas e jurídicas

- Dia 10 de setembro, das 9h às 18h

Sucata aproveitável (90 unidades) e sucata aproveitável com motor inservível (106 unidades)

Podem participar: pessoas jurídicas inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) com registro ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas

- Dia 11 de setembro, das 9h às 18h

Sucata inservível (103 unidades)

Podem participar: pessoas jurídicas do ramo de siderurgia ou fundição

- Dia 12 de setembro, das 9h às 18h

QUEM NÃO PODE PARTICIPAR?

Os leilões de veículos do Detran-SP são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.

A participação é vedada, no entanto, para servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau; leiloeiros, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho; e proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho.

OUTRA OPORTUNIDADE

Caieiras

A partir de 8 de setembro, o Detran-SP também realizará um leilão com veículos recolhidos por infração na região de Caieiras (Grande São Paulo). Nele, são ofertados carros a partir de R$ 2.100 e motos com preço inicial de R$ 700.

O edital prevê um total de 1.288 unidades: 242 veículos conservados com condições de circulação, entre automóveis e motocicletas, 576 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 470 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições devem ser feitas no site do Sumaré Leilões, onde serão feitos os lances e as sessões.