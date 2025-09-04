Entenda o caso da compra do Banco Master, rejeitada pelo BC

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BC (Banco Central) rejeitou na quarta-feira (3) a compra de parte do banco Master pelo BRB. A operação envolvia a aquisição de cerca de R$ 23 bilhões em ativos, e os bancos afirmam que ainda confiam na negociação.

QUAL ERA A PROPOSTA?

O BRB pretendia comprar um terço do Master, numa aquisição de cerca de R$ 23 bilhões em ativos, cerca de metade do plano anunciado inicialmente ao mercado financeiro.

Após a aquisição, o Master ficaria com cerca de R$ 48 bilhões em ativos remanescentes que não seriam adquiridos pelo BRB. Essa fatia da instituição, com ativos de menor qualidade, ficou conhecida como "bad bank" (banco ruim). A parte a ser adquirida pelo BRB foi chamada de "good bank" (banco bom).

QUAL FOI A POSIÇÃO DO BANCO CENTRAL?

O Banco Central rejeitou a compra, mas não divulgou os fundamentos que embasaram sua decisão. A autoridade monetária tinha quase um ano de prazo para avaliar o negócio, mas vinha demonstrando interesse em dar um desfecho rápido para a análise.

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS?

O BRB, que ainda pode apresentar recurso contra a decisão, divulgou um comunicado ao mercado informando acionistas sobre o indeferimento. O banco solicitou acesso aos argumentos que embasaram a decisão e, segundo membros da companhia, segue acreditando nos fundamentos da operação. A estratégia é tentar mitigar os eventuais riscos identificados pelo BC. A instituição pode recorrer.

O Master disse que ainda aguarda acesso à íntegra do documento do BC para avaliar os fundamentos e examinar alternativas à decisão. Também afirmou que segue confiante na sua estratégia e na operação.

HOUVE MOVIMENTAÇÕES POLÍTICAS PELA NEGOCIAÇÃO?

Nesta semana, enquanto o BC realizava análise final da operação, o PP e outros partidos do centrão desencadearam uma ofensiva na Câmara dos Deputados para aprovar um projeto de lei que dá poderes ao Congresso Nacional para demitir diretores e o presidente do Banco Central.

A expectativa sobre a decisão aumentou a pressão sobre o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Renato Gomes.

A sua estrutura é responsável por fazer ao colegiado de diretores do BC a recomendação sobre a operação. Ele era um dos mais resistentes à aprovação do negócio com o Master, cujo dono é o banqueiro Daniel Vorcaro, que tem relação próxima com políticos do centrão, principalmente o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI). Ele é apontado com um dos articuladores do votação da urgência do projeto.

O líder do PP na Câmara, deputado Doutor Luizinho (RJ), e o vice-presidente da legenda, Claudio Cajado (BA), recolheram assinaturas para aprovar a urgência de uma proposta de 2021 que muda a lei de autonomia da autoridade monetária.

O projeto estabelece que diretores e presidentes do BC poderão ser exonerados mediante requerimento aprovado pela maioria absoluta da Câmara. Isso pode ocorrer "quando a condução das atividades do Banco Central for incompatível com os interesses nacionais" -não há qualquer detalhamento para definir o que seriam essas atividades incompatíveis.