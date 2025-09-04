Governo autoriza nomeação de 1.316 aprovados no CNU

© Divulgação / CNU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal autorizou, nesta quinta-feira (4), a nomeação de 1.316 candidatos aprovados no CNU (Concurso Nacional Unificado). Do total, 855 são para o cargo de auditor-fiscal do trabalho, 182 para analista em tecnologia da informação e 279 para analista de infraestrutura.

Segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), as nomeações fortalecem áreas estratégicas da administração pública federal no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e no próprio MGI.

A nomeação dos 855 auditores-fiscais do trabalho, cargo de nível superior, será destinada ao MTE. De acordo com o MGI, a carreira é essencial para garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção de condições dignas de trabalho em todo o país.

"A nomeação dos novos servidores, bastante aguardada, contribuirá para ampliar a capacidade de inspeção do MTE, permitindo maior alcance das ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e às irregularidades trabalhistas", diz o ministério.

Outros 461 analistas, também em cargos de nível superior, assumirão funções ligadas à modernização do Estado -sendo 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura. Eles deverão atuar no MGI, com atividades como digitalização de serviços, segurança cibernética, planejamento de grandes obras e integração tecnológica entre União, estados e municípios.

CNU 2025

Na nova edição do CNU são oferecidas 3.652 vagas em 36 órgãos do governo federal com salários de até R$ 16 mil. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, em 228 municípios espalhados pelo país. Já as discursivas, voltadas aos habilitados na primeira etapa, ocorrem em 7 de dezembro.

O concurso está organizado em nove blocos temáticos, que reúnem carreiras com áreas de atuação semelhantes. O peso das provas varia conforme o cargo escolhido.

O QUE É O CNU?

Inspirado no modelo do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o CNU unifica diferentes seleções em uma só aplicação. Cada candidato escolhe seu bloco temático, que reúne órgãos e carreiras semelhantes, e concorre a todas as vagas compatíveis com seu perfil.

Entre os órgãos participantes estão o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e os Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica.