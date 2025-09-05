Leilão da Caixa tem mais de 500 imóveis com descontos de até 68%

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal anunciou um novo leilão com 586 imóveis residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 23 estados brasileiros. Os lances vão até os dias 15 e 22 de setembro, e os descontos podem chegar a 68% em relação ao valor de mercado, segundo a plataforma Globo Leilões.

Interessados devem se cadastrar nos sites https://globoleiloes.com.br/ e www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. Na página inicial da leiloeira Globo, é possível encontrar um banner com o leilão da Caixa para visualizar os lotes e habilitar-se para a disputa.

Há possibilidade de financiar e usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A Caixa afirma que não envia diretamente o boleto das propostas, e que o arrematante deve pagar os valores exclusivamente no site indicado.

A região Sudeste é a que concentra o maior número de oportunidades (230), seguida pelo Nordeste (121), Centro-Oeste (110), Sul (109) e Norte (7).

O estado de São Paulo é o que possui mais imóveis em leilão (109). Na capital, por exemplo, no lote 547, um apartamento de 35,15 m² no bairro Cambuci é leiloado a R$ 230 mil no dia 15 e, caso não seja arrematado, terá lances iniciais de R$ 186.879,97 no dia 22.

No Rio de Janeiro, com 78 imóveis no total do estado, a capital oferece um imóvel de alto padrão com 113,75 m² e três dormitórios no lote 328. O valor inicial de R$ 1,2 milhão poderá ser reduzido para R$ 474 mil no lance inicial do segundo leilão, o que equivale a um desconto de 59%.

Em Pernambuco (14 imóveis), na cidade de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, um apartamento de 41,79 m² no bairro Barra de Jangada, com dois dormitórios, poderá ter um desconto de 44% no valor, passando de R$ 170 mil para a partir de R$ 94,8 mil no segundo leilão, lote 217.

Na cidade de Aparecida de Goiânia (GO, com 85 imóveis), uma casa de 93,71 m² no Setor Pontal Sul, com três dormitórios, tem seu valor de avaliação reduzido em 40% no lote 69, saindo de R$ 290 mil para R$ 174 mil no lance inicial do segundo leilão.

No Sul, em Brusque (SC, que tem nove oportunidades), uma casa de 66,26 m² no bairro São João é oferecida com um desconto de 40% no lote 459. O valor passa de R$ 335 mil para R$ 201 mil.

Já em Manaus, entre os três imóveis disponíveis no estado do Amazonas, há um apartamento de dois quartos, 41,51 m², em Ponta Negra, no lote 5 por R$ 235 mil no primeiro leilão e por R$ 185.802,56 no segundo (desconto de 21%).

Outros estados com oportunidades são Espírito Santo (3), Minas Gerais (40), Alagoas (3), Bahia (24), Ceará (13), Maranhão (6), Paraíba (6), Piauí (8), Rio Grande do Norte (45), Sergipe (2), Distrito Federal (4), Mato Grosso (9), Mato Grosso do Sul (12), Paraná (61), Rio Grande do Sul (39), Pará (3) e Tocantins (1).



COMO PARTICIPAR DO LEILÃO DA CAIXA NA GLOBO LEILÕES?

1 - Acesse o site https://globoleiloes.com.br/caixa

2 - Nos ícones do centro da página, realize o "Cadastro Globo Leilões", como pessoa física ou jurídica, e o "Cadastro Caixa Econômica"

3 - Aguarde a análise dos dados por parte da leiloeira, que deverá enviar a confirmação no email cadastrado

4 - De volta ao site inicial, clique em "Habilite-se agora" no lote desejado

5 - Quando estiver habilitado, o usuário poderá enviar seus lances para os lotes desejados

CALENDÁRIO DO LEILÃO

Primeiro leilão (valor da avaliação) - 15 de setembro, às 10h

Segundo leilão (bens com até 68% de desconto) - 22 de setembro, às 10h

Homologação dos resultados - A partir de 25 de setembro