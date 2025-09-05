Lula assina MP que autoriza renegociação de dívidas do agro

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) assinou a medida provisória que libera R$ 12 bilhões em recursos para a renegociação de dívidas do agronegócio com bancos.

"Não é perdão, é renegociação responsável. Os produtores terão até nove anos para pagar com um ano de carência para se reorganizar e seguir plantando. Também criamos estímulos para que os bancos renegocieem dívidas com recursos próprios. Com essa medida, o produtor recupera crédito e volta a plantar com segurança", disse Lula em comunicado.

A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores com duas perdas de safra nos últimos cinco anos em municípios que decretaram calamidade duas vezes nesse período.

A ideia é que o dinheiro sirva de fonte de recursos para novos financiamentos, que seriam usados para quitar as dívidas antigas dos produtores -muitos dos quais estão inadimplentes

O tema foi discutido na véspera em reunião de Lula com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), além do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.