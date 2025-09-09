Aprovados em lista de espera no CNU devem manifestar interesse até dia 18

© Divulgação / CNU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos aprovados em lista de espera na primeira edição do CNU (Concurso Nacional Unificado) devem manifestar interesse em continuar concorrendo aos cargos até as 23h59 da próxima quinta-feira (18). O prazo começou nesta terça (9) às 10h.

A confirmação deverá ser feita no site ou aplicativo Sougov.br, em cada um dos cargos disponíveis. É preciso ter uma conta prata ou ouro no portal Gov.br para acessar (veja aqui como aumentar o nível da conta). Durante o prazo previsto no edital, é possível mudar a escolha quantas vezes quiser.

Não há limite de cargos, ou seja, os aprovados poderão marcar que desejam continuar concorrendo a todos nos quais estejam em lista de espera.

É preciso confirmar que tem interesse para continuar na lista de espera daquele cargo e futuramente, caso surjam novas vagas, conseguir ser chamado para nomeação e posse. Ou seja, essa etapa não garante que o candidato será chamado, apenas que permanecerá habilitado.

O candidato que perder o prazo será eliminado de todos os cargos, inclusive das possíveis contratações temporárias.

COMO MANIFESTAR INTERESSE NOS CARGOS?

1 - Veja em quais cargos foi aprovado em lista de espera no link https://cpnu.cesgranrio.org.br/login

2 - Acesse o site www.gov.br/sougov ou baixe o aplicativo para Android ou iOS (É preciso ter conta Gov.br nível prata ou ouro)

3 - Acesse a área de confirmação de interesse, leia o edital e clique em "Iniciar"

4 - Leia as orientações e clique em "Avançar"

5 - Verifique seus dados cadastrais e, se necessário, atualize seu endereço, telefone ou email (esses dados serão utilizados para contato em caso de convocação para nomeação)

6 - Em cada um dos cargos disponíveis, selecione "Editar"

7 - Se deseja continuar disputando a vaga ou ainda está em dúvida, marque "Tenho interesse"

8 - Se já tem certeza de que não vai assumir a vaga, marque "Sem interesse"

9 - Repita o processo com cada um dos cargos aos quais está habilitado

10 - Revise e confirme seus dados e assinale a declaração de conferência

O resultado das novas listas de espera alteradas com base nas respostas das manifestações de interesse será divulgado até o dia 10 de outubro. Segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por email.

MGI TIRA DÚVIDAS EM LIVE

Na próxima segunda-feira (15), às 16h, o MGI realizará um tira-dúvidas ao vivo em seu canal do YouTube. As dúvidas poderão ser enviadas previamente pelo perfil da pasta no Instagram.

Além da live, dúvidas podem ser encaminhadas pela Central Sipec, após a realização de um cadastro, no ícone do CNU.