Azul e Santos Dumont lideram ranking de pontualidade da aviação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Azul foi a companhia aérea global mais pontual do mundo no mês de agosto, com 92,15% dos seus 25.255 voos pousando dentro do horário programado. Os números são da Cirium, empresa de análise de dados da aviação que divulga mensalmente o seu ranking de pontualidade.

Em janeiro, a Azul estava no 6º lugar da lista, agora ocupado pela Latam, com 89,84% dos seus 50.038 voos pousando no horário.

Para Daniel Tkacz, vice-presidente de Operações da Azul, o salto reflete o empenho da companhia em melhoras a experiência do cliente. "Processos mais ágeis, comunicação eficiente e integração entre equipes nos permitiram entregar essa marca inédita em agosto", diz o executivo.

Já a Gol, apesar de ter um índice de pontualidade (90.71%) superior ao da Latam, não aparece no ranking global por voar apenas dentro da América Latina. No ranking regional, a Gol é a terceira mais pontual, atrás da Azul e da panhamenha Copa Airlines; a Latam aparece no 5º lugar da lista, atrás também da Aeroméxico.

Entre as companhias aéreas globais que voam para o Brasil, também aparecem no ranking a Aeroméxico, Delta Airlines, Qatar Airways, Avianca, Ibéria e Turkish Airlines.

A Cirium também divulga, mensalmente, o ranking mundial de pontualidade dos aeroportos, divididos por volume de passageiros.

Entre os terminais pequenos (com até 15 milhões de passageiros por ano), o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi o mais pontual, com 95,02% dos voos partindo no horário. Outros três aeroportos brasileiros figuram no top 10 dessa categoria: Salvador (91,32% de pontualidade, em 4º lugar), Belém (89,72%, 7º) e Recife (88,98%, 9º).

Quatro aeroportos brasileiros também aparecem no ranking de pontualidade dos terminais médios, que movimentam até 25 milhões de passageiros. Depois do líder, o aeroporto da Cidade do Panamá, onde 93,66% dos voos partem no horário, vêm os aeroportos de Viracopos (em 2º lugar, com 93,22% de pontualidade), Brasília (em 3º, com 90,97%) e Confins, em Belo Horizonte (em 4º lugar, com 88,70%).

Já entre os grandes aeroportos, com movimento superior a 25 milhões de passageiros, o único brasileiro é o aeroporto de Congonhas que, mesmo em obras, aparece em 3º lugar, com 90,35% dos voos partindo no horário. À frente dele estão os aeroportos indianos de Bangalore, com 91,26% de pontualidade, e o de Calcutá, com 90,35%.