Novo leilão da Receita tem iPhone 12 por R$ 1,3 mil; veja como participar

A Receita Federal em São Paulo vai realizar no dia 25 de setembro mais um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Ao todo, serão 259 lotes disponíveis, com itens que vão de carros e motos a eletrônicos, como smartphones, smartwatches, videogames, drones, câmeras fotográficas, componentes de informática, fones de ouvido e instrumentos musicais.

Segundo o edital, o leilão será aberto a pessoas físicas e jurídicas. O período para envio de propostas começa às 8h do dia 18 de setembro e termina às 18h do dia 24. A sessão para lances está marcada para as 10h do dia 25, sempre no horário de Brasília. Os interessados deverão fazer ofertas para os lotes fechados, ou seja, conjuntos específicos de itens definidos previamente.

O lote com menor valor inicial tem lance mínimo de R$ 30 e inclui um pneu de automóvel da marca Pirelli. Já o mais caro começa em R$ 480 mil e reúne milhares de refletores de LED. Entre os destaques, estão os lotes 77 e 78, com iPhones 11 e 12 a partir de R$ 800 e R$ 1,3 mil; os lotes 258 e 259, com SUVs Brilliance a partir de R$ 40 mil; e os lotes 74 a 93, com celulares Xiaomi e Motorola a partir de R$ 160. Há ainda o lote 35, com 200 motos elétricas modelo A3 a partir de R$ 24 mil, e o lote 63, com três drones e acessórios a partir de R$ 17 mil.

Os bens estarão disponíveis para visitação presencial entre 15 e 23 de setembro, em cidades como São Paulo, Guarulhos, Santos, Sorocaba e Bauru. O agendamento deve ser feito conforme orientações do edital.

Para participar, pessoas físicas precisam ser maiores de 18 anos, ter CPF e selo de confiabilidade Prata ou Ouro na plataforma gov.br. Já pessoas jurídicas devem ter CNPJ regular e responsável cadastrado com selo Prata ou Ouro. O pagamento será feito por meio de Darf, e os itens arrematados deverão ser retirados em até 30 dias.

