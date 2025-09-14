PF prende oito hackers acusados de ataque ao Pix

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu, em flagrante, oito suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por ataque hacker contra o sistema financeiro nacional. A operação foi feita na última sexta-feira (12), em São Paulo.

Segundo os investigadores, o grupo é suspeito de praticar fraudes bancárias contra instituições financeiras, na tentativa de desviar valores do Pix, por meio do acesso indevido à conta mantida por instituições financeiras junto ao Banco Central.

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, e os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e tentativa de furto qualificado por meio eletrônico.

De acordo com a PF, as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.

Mesmo depois de o Banco Central apertar as regras aplicadas às instituições financeiras e reforçar a segurança do sistema financeiro nacional, os ataques de hackers continuam.

No sábado passado (6), houve o quinto ataque em três meses. O desvio total conhecido das instituições é de cerca de R$ 1,5 bilhão.

