Portos batem recorde de movimento de cargas em um mês

Todos os tipos de carga registraram alta em julho em relação ao mesmo mês de 2024

© Pixabay

Folhapress
15/09/2025 18:24 ‧ há 2 horas por Folhapress

Economia

Crescimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os portos movimentaram, em julho, o maior volume mensal de cargas da história do Brasil. Foram 124,7 milhões de toneladas, dos quais 73% correspondem à navegação de longa distância (exportação e importação) e 20% à cabotagem (entre portos brasileiros).

 

No acumulado de janeiro a julho deste ano, 780,4 milhões de toneladas de cargas passaram pelos portos brasileiros, uma alta de 1,76% ante o mesmo período de 2024.

Todos os tipos de carga registraram alta em julho em relação ao mesmo mês de 2024. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os granéis sólidos (minerais e vegetais) puxaram esse aumento, com mais de 76,6 milhões de toneladas -4% no acumulado do ano até julho.

"A gestão que estamos implementando no governo federal, com a ampliação das concessões e o fortalecimento da infraestrutura, tem como foco garantir segurança jurídica e atrair novos investimentos", disse o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos).

Para ele, essa política tem sido responsável por ampliar a capacidade dos portos e fortalecer as exportações.

