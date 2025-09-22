Leilão da Caixa oferece 487 imóveis a partir de R$ 18 mil

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal terá um novo leilão com 487 imóveis residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 22 unidades federativas. A sessão de lotes está prevista para o dia 2 de outubro, e os descontos podem chegar a 47% em relação ao valor de mercado, segundo a plataforma Fidalgo Leilões.

Para participar do leilão, os interessados devem se cadastrar no site Fidalgo Leilões e buscar, na página inicial, o edital 0038/0325. Também é preciso fazer um cadastro prévio no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa para gerar o boleto de pagamento. É também no portal que o resultado final do leilão será divulgado.

Segundo o edital, somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos da conta vinculada do FGTS. O boleto de pagamento pode ser obtido no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, na opção "Meus Resultados".

Ao participar, o comprador deve considerar ainda que haverá uma comissão de 5% do valor total da proposta ao leiloeiro. Esse valor não está incluso no lance ofertado e seu pagamento deve ser efetuado no dia da arrematação.

O imóvel mais barato do leilão é uma casa com dois quartos de 82 m² em Itaitinga (CE), com lance inicial de R$ 18 mil, enquanto o mais caro é um galpão de 1.189,07 m² em Nova Iguaçu (RJ), com lance inicial de R$ 1,6 milhão.

Outros imóveis com valores de venda muito baixos incluem uma casa em Cocalzinho de Goiás (GO) de 51,12 m² por R$ 21.726,06; uma casa em Praia do Vento (PI) de 53,4 m² com lance inicial de R$ 31.041,67; e um terreno em Tarabai (SP) de 200 m² por R$ 33.983,27.

Há também uma casa em Nova Chá de Alegria (PE) de 45 m² por R$ 36.655,46 e um terreno em Bauru (SP) de 145,2 m² por R$ 38.340,10.

Entre as opções de valor intermediário, há um apartamento em Maceió (AL) pelo valor de R$ 107.852,22 com 44,22 m² de área privativa e dois quartos. Também no Nordeste, em Itaitinga (CE), é possível encontrar uma casa com três quartos e 81,44 m² por R$ 100.741,08.

Em Campo Grande (MS), uma casa está sendo vendida por R$ 117.256,22 com 59,05 m². Já em Ceilândia (DF) um apartamento é vendido por R$ 139.102,55 com 49,3 m² de área privativa.

Em Canoas (RS), um apartamento de 44,7 m² e dois quartos está sendo ofertado por R$ 113.025,32. Em Curitiba (PR), um apartamento de 40,28 m² é vendido por R$ 116.651,81.

Em Campos do Jordão (SP) encontra-se a segunda propriedade mais cara da lista: uma casa localizada em um condomínio com três quartos e uma área de 253,34 m². O lance mínimo é de R$ 1.210.897,17.

Em São Paulo, no bairro de Água Fria, há um apartamento também localizado em um condomínio com 119,54 m² por R$ 793.456,30.

Ainda em São Paulo, no Jardim Vazani, há uma cobertura duplex de 141,16 m² de área privativa pelo lance mínimo de R$ 618.194,87.

Em Petrolina (PE) há um casa pelo valor de R$ 573.582,87 com 44,05 m² de área privativa.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, ou a partir dos 16 anos no caso de emancipados, além de pessoas jurídicas estabelecidas no território nacional. Estrangeiros também podem concorrer, desde que atendam à legislação brasileira e apresentem a documentação exigida.

A título de entrada, é exigido o pagamento de pelo menos 5% do valor total da proposta, mesmo nos casos em que haja utilização do FGTS.

O pagamento da parte à vista deve ser quitada em até dois dias úteis após a homologação do resultado do leilão. Para propostas acima de R$ 500 mil pagas integralmente à vista, há prazos estendidos para o pagamento do valor remanescente (95%).

A desistência ou o descumprimento de prazos e condições pode acarretar penalidades, como a retenção de multa equivalente a 5% do valor total da proposta, além do bloqueio provisório ou definitivo do cliente para participar de futuras aquisições de imóveis da Caixa.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO DA CAIXA?

Acesse o site www.fidalgoleiloes.com.br

Clique em "Cadastre-se"

Escolha o perfil "pessoa física" ou "pessoa jurídica"

Preencha os dados e insira os arquivos necessários

Aceite o termo de adesão e salve o cadastro

Será preciso aguardar a análise dos dados por parte do leiloeiro, que deverá enviar um email de confirmação ao usuário cadastrado. Após esse período, será possível habilitar-se para participar do leilão.

Na página inicial da Fidalgo Leilões, encontre o edital 0038/0325 (https://fidalgoleiloes.com.br/leilao.php?idLeilao=3442)

Acesse "Habilite-se aqui" ou "Habilite-se para o leilão"

Leia o edital e clique em "Aceitar e enviar"

Receba o email com instruções para se cadastrar no site da Caixa

Quando estiver habilitado, o usuário poderá acessar o "Auditório virtual", escolher os lotes desejados e clicar em "Enviar lance", atentando-se ao valor do lance inicial, do lance atual e ao incremento mínimo necessário.