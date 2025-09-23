Quer programar as viagens de 2026? Veja o calendário de feriados para o próximo ano

(FOLHAPRESS) - O ano de 2026 terá feriados em sextas e segundas-feiras, além de algumas oportunidades de emendas, como no caso de Tiradentes, que cairá numa terça-feira de abril, e do ponto facultativo de Corpus Christi, numa quinta-feira de junho.
Também será possível contar com dias extras em razão de feriados estaduais e municipais, além dos pontos facultativos, como as vésperas de Natal e Ano-Novo e o dia de Corpus Christi.
O Carnaval, uma das datas comemorativas mais aguardadas do ano, por exemplo, é considerado feriado em todo o estado do Rio de Janeiro, mas não na maior parte do país. Especialistas afirmam que quem não atua em funções consideradas essenciais pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) tem direito a folga em todos os feriados nacionais. Caso seja convocado a trabalhar, deve ter compensação em descanso ou receber o dobro da remuneração por hora trabalhada.
CONFIRA O CALENDÁRIO DE FERIADOS NACIONAIS EM 2026
Janeiro
- 1º de janeiro (quinta-feira): confraternização universal - feriado nacional
Fevereiro
- 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval - ponto facultativo
- 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - ponto facultativo válido até as 14h
Abril
- 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa - feriado nacional
- 5 de abril (domingo): Domingo de Páscoa
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes - feriado nacional
Maio
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho - feriado nacional
Junho
- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - ponto facultativo
Setembro
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil - feriado nacional
Outubro
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional
Novembro
- 2 de novembro (segunda-feira): Finados - feriado nacional
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República - feriado nacional
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra - feriado nacional
Dezembro
- 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal - ponto facultativo após as 14h
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal - feriado nacional
- 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2027 - ponto facultativo após as 14h
As emendas, no entanto, só estão garantidas se forem concedidas pelo empregador ou previstas em norma coletiva. A advogada trabalhista Ana Gabriela Burlamaqui, sócia do escritório A.C. Burlamaqui Consultores, explica que, em alguns regimes de trabalho, como na escala 12x36, a compensação já está incluída e, por isso, não há garantia de pagamento em dobro nem de folga adicional.
Mauricio Corrêa da Veiga, advogado trabalhista e sócio do Corrêa da Veiga Advogados, diz que o trabalhador que for escalado para trabalhar em um feriado sem compensação deve observar se há norma coletiva disciplinando o trabalho nessas datas. "Caso não haja previsão, poderá questionar formalmente o empregador, de preferência por escrito, e guardar as provas do trabalho realizado", diz Corrêa.
O advogado trabalhista Antônio Carlos Oliveira, sócio do Pessoa & Pessoa Advogados Associados, diz que, se o funcionário faltar sem justificativa no feriado em que estava escalado, a empresa pode descontar o salário referente ao dia e até o descanso semanal remunerado.
Para evitar conflitos, o especialista diz que empresas e trabalhadores devem fazer acordos claros (individuais ou coletivos) sobre compensação ou pagamento, registrar escalas e folgas e respeitar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para feriados.
Quando a convenção coletiva não autoriza o trabalho em feriados, a advogada trabalhista Ana Gabriela Burlamaqui explica que é possível firmar um acordo coletivo diretamente com o sindicato. Nessa situação, conforme a redação atual da CLT, o acordo prevalece sobre a convenção.