Quer programar as viagens de 2026? Veja o calendário de feriados para o próximo ano

(FOLHAPRESS) - O ano de 2026 terá feriados em sextas e segundas-feiras, além de algumas oportunidades de emendas, como no caso de Tiradentes, que cairá numa terça-feira de abril, e do ponto facultativo de Corpus Christi, numa quinta-feira de junho.

Também será possível contar com dias extras em razão de feriados estaduais e municipais, além dos pontos facultativos, como as vésperas de Natal e Ano-Novo e o dia de Corpus Christi.

O Carnaval, uma das datas comemorativas mais aguardadas do ano, por exemplo, é considerado feriado em todo o estado do Rio de Janeiro, mas não na maior parte do país. Especialistas afirmam que quem não atua em funções consideradas essenciais pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) tem direito a folga em todos os feriados nacionais. Caso seja convocado a trabalhar, deve ter compensação em descanso ou receber o dobro da remuneração por hora trabalhada.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE FERIADOS NACIONAIS EM 2026

Janeiro

- 1º de janeiro (quinta-feira): confraternização universal - feriado nacional

Fevereiro

- 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval - ponto facultativo

- 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - ponto facultativo válido até as 14h

Abril

- 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa - feriado nacional

- 5 de abril (domingo): Domingo de Páscoa

- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes - feriado nacional

Maio

- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho - feriado nacional

Junho

- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - ponto facultativo

Setembro

- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil - feriado nacional

Outubro

- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional

Novembro

- 2 de novembro (segunda-feira): Finados - feriado nacional

- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República - feriado nacional

- 20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra - feriado nacional

Dezembro

- 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal - ponto facultativo após as 14h

- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal - feriado nacional

- 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2027 - ponto facultativo após as 14h

As emendas, no entanto, só estão garantidas se forem concedidas pelo empregador ou previstas em norma coletiva. A advogada trabalhista Ana Gabriela Burlamaqui, sócia do escritório A.C. Burlamaqui Consultores, explica que, em alguns regimes de trabalho, como na escala 12x36, a compensação já está incluída e, por isso, não há garantia de pagamento em dobro nem de folga adicional.

Mauricio Corrêa da Veiga, advogado trabalhista e sócio do Corrêa da Veiga Advogados, diz que o trabalhador que for escalado para trabalhar em um feriado sem compensação deve observar se há norma coletiva disciplinando o trabalho nessas datas. "Caso não haja previsão, poderá questionar formalmente o empregador, de preferência por escrito, e guardar as provas do trabalho realizado", diz Corrêa.

O advogado trabalhista Antônio Carlos Oliveira, sócio do Pessoa & Pessoa Advogados Associados, diz que, se o funcionário faltar sem justificativa no feriado em que estava escalado, a empresa pode descontar o salário referente ao dia e até o descanso semanal remunerado.

Para evitar conflitos, o especialista diz que empresas e trabalhadores devem fazer acordos claros (individuais ou coletivos) sobre compensação ou pagamento, registrar escalas e folgas e respeitar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para feriados.

Quando a convenção coletiva não autoriza o trabalho em feriados, a advogada trabalhista Ana Gabriela Burlamaqui explica que é possível firmar um acordo coletivo diretamente com o sindicato. Nessa situação, conforme a redação atual da CLT, o acordo prevalece sobre a convenção.