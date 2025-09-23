Notícias ao Minuto
Procurar

Copom começa nova fase com Selic parada em 15% ao ano, mostra ata

Com a Selic mantida em 15% ao ano, o Copom afirma iniciar nova fase de sua estratégia monetária. O comitê avaliará se a manutenção prolongada dos juros será suficiente para trazer a inflação, projetada em 3,4% para 2027, ao centro da meta de 3%

Copom começa nova fase com Selic parada em 15% ao ano, mostra ata

© Shutterstock

Folhapress
23/09/2025 10:30 ‧ há 38 minutos por Folhapress

Economia

Selic

(FOLHAPRESS) - O Copom (Comitê de Política Monetária) disse ter dado início a uma nova fase de sua estratégia, após uma "firme" elevação dos juros, com a taxa básica (Selic) estacionada em 15% ao ano, mostrou ata divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (23).

 

À frente, promete avaliar os impactos acumulados da política de juros para avaliar se o plano de conservar a Selic no atual patamar por tempo "bastante prolongado" será suficiente para levar a inflação em direção à meta. Na última quarta-feira (17), o Copom manteve a Selic em 15% ao ano pela segunda vez seguida.

"Após uma firme elevação de juros, o Comitê optou por interromper o ciclo e avaliar os impactos acumulados", afirmou na ata.

"Agora, na medida em o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta", acrescentou.

O objetivo central perseguido pelo Banco Central é de 3%. No modelo de meta contínua, o alvo é considerado descumprido quando a inflação acumulada permanece por seis meses seguidos fora do intervalo de tolerância, que vai de 1,5% (piso) a 4,5% (teto).

Devido aos efeitos defasados da política de juros sobre a economia, o comitê tem hoje na mira a inflação do primeiro trimestre de 2027 -projetada em 3,4% (acima do centro da meta). O próximo encontro está agendado para os dias 4 e 5 de novembro.

Haddad prevê queda dos juros

Haddad prevê queda dos juros "em breve" e 2026 "muito melhor"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que situação fiscal não é única explicação para Selic; “Acho que o juros vão começar a cair e vão cair, na minha opinião, de forma consistente e de forma sustentável”, disse

Agência Brasil | 15:24 - 22/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você