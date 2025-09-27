Notícias ao Minuto
Procurar

A causa da queda nas vendas de carros da Tesla

A Tesla está sendo guiada na direção errada?

Anterior Seguinte
Galeria

1 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Shutterstock</p>

Notícias Ao Minuto Brasil
27/09/2025 06:56 ‧ há 28 minutos por Notícias Ao Minuto Brasil

Economia

Elon Musk

Uma onda recente de protestos pacíficos contra a fabricante norte-americana de carros elétricos Tesla também resultou em vandalismo em diversos veículos, concessionárias e estações de recarga na América do Norte e na Europa. Como consequência dessas manifestações globais, as ações da Tesla foram afetadas, enquanto as vendas dos carros em geral despencaram. Então, quem, ou o quê, é o culpado pela queda na sorte da Tesla? Qual o papel de Donald Trump e Elon Musk nisso?

 

Clique na galeria a seguir e descubra o que está impulsionando a reversão nas vendas de carros da Tesla.

Leia Também: Profissionais da tecnologia usam IA no trabalho! Google diz que são 90%

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

economia

Elon Musk

A causa da queda nas vendas de carros da Tesla

2

economia

Galípolo

Galípolo vê crítica a juros como legítima e fala em 'delicadeza' de Haddad após ser poupado

3

economia

Concurso

Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025