Toyota paralisa produção no Brasil após temporal destruir fábrica em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Toyota interrompeu toda a sua produção de carros no Brasil devido ao temporal que destruiu a fábrica de motores em Porto Feliz (SP). Com a decisão, modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross (para exportação), além do Yaris Cross, que seria lançado em outubro, foram paralisadas e não há previsão de retorno - podem voltar apenas em 2026.

Segundo a Toyota, a chuva da última segunda-feira causou estragos consideráveis na fábrica de motores em Porto Feliz. Imagens divulgadas por funcionários mostram o local alagado, com o teto da estrutura arrancado pelos fortes ventos.

A marca afirmou que o incidente em Porto Feliz afetou a produção da Toyota em Sorocaba e Indaiatuba, onde será fabricado o Yaris Cross e também são produzidos outros modelos da marca, como Corolla e Corolla Cross. Ao todo são cerca de 6.700 funcionários nas três fábricas.

Em contato com o UOL Carros, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região afirma que a Toyota prometeu que nenhum funcionário será demitido pelas paralisações. Os trabalhadores terão os dias abonados até 1º de outubro. Nos dias 20 seguintes, serão férias coletivas.

Após esse período, a expectativa é de que se inicie o período de layoff. Ele será votado em assembleia virtual pelo sindicato, que terá início amanhã e irá até o próximo domingo.

O lançamento do Yaris Cross estava programado para o fim de outubro. A Toyota afirma que uma nova data será comunicada em breve.

Devido aos estragos, a fábrica de Porto Feliz foi isolada para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.

O complexo de Porto Feliz é a principal fábrica de motores da Toyota na América Latina, tendo sido inaugurada em 2016. A unidade é responsável pelo fornecimento da propulsão dos Corolla e Corolla Cross montadoras em Sorocaba (SP).

A unidade emprega cerca de 700 pessoas e produz mais de 100 mil motores por ano, incluindo variantes híbridas flex.A fabricação do Yaris Cross faz parte de um ciclo de investimento de R$ 11 bilhões até 2030 anunciado pela Toyota no ano passado. Além do novo SUV, são esperados a atualização do Corolla e a ampliação da fábrica de Sorocaba.