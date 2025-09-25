Notícias ao Minuto
Procurar

Toyota paralisa produção no Brasil após temporal destruir fábrica em SP

Segundo a Toyota, a chuva da última segunda-feira causou estragos consideráveis na fábrica de motores em Porto Feliz, interior de São Paulo

Toyota paralisa produção no Brasil após temporal destruir fábrica em SP

© iStock

Folhapress
25/09/2025 20:15 ‧ há 1 hora por Folhapress

Economia

Industria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Toyota interrompeu toda a sua produção de carros no Brasil devido ao temporal que destruiu a fábrica de motores em Porto Feliz (SP). Com a decisão, modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross (para exportação), além do Yaris Cross, que seria lançado em outubro, foram paralisadas e não há previsão de retorno - podem voltar apenas em 2026.

 

Segundo a Toyota, a chuva da última segunda-feira causou estragos consideráveis na fábrica de motores em Porto Feliz. Imagens divulgadas por funcionários mostram o local alagado, com o teto da estrutura arrancado pelos fortes ventos.

A marca afirmou que o incidente em Porto Feliz afetou a produção da Toyota em Sorocaba e Indaiatuba, onde será fabricado o Yaris Cross e também são produzidos outros modelos da marca, como Corolla e Corolla Cross. Ao todo são cerca de 6.700 funcionários nas três fábricas.

Em contato com o UOL Carros, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região afirma que a Toyota prometeu que nenhum funcionário será demitido pelas paralisações. Os trabalhadores terão os dias abonados até 1º de outubro. Nos dias 20 seguintes, serão férias coletivas.

Após esse período, a expectativa é de que se inicie o período de layoff. Ele será votado em assembleia virtual pelo sindicato, que terá início amanhã e irá até o próximo domingo.

O lançamento do Yaris Cross estava programado para o fim de outubro. A Toyota afirma que uma nova data será comunicada em breve.

Devido aos estragos, a fábrica de Porto Feliz foi isolada para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.

O complexo de Porto Feliz é a principal fábrica de motores da Toyota na América Latina, tendo sido inaugurada em 2016. A unidade é responsável pelo fornecimento da propulsão dos Corolla e Corolla Cross montadoras em Sorocaba (SP).

A unidade emprega cerca de 700 pessoas e produz mais de 100 mil motores por ano, incluindo variantes híbridas flex.A fabricação do Yaris Cross faz parte de um ciclo de investimento de R$ 11 bilhões até 2030 anunciado pela Toyota no ano passado. Além do novo SUV, são esperados a atualização do Corolla e a ampliação da fábrica de Sorocaba.

Joesley Batista teve encontro com Trump semanas antes de aceno a Lula

Joesley Batista teve encontro com Trump semanas antes de aceno a Lula

A carne bovina brasileira é alvo de uma tarifa de 50% aplicada por Trump; interlocutores se dizem otimistas com a possível inclusão das carnes brasileiras na lista de produtos isentos do tarifaço

Folhapress | 12:00 - 25/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

economia

Bolsonaro

Bolsonaro foi alertado de 'desvios, fraudes e irregularidades' no INSS durante transição, dizem peritos

2

economia

Negócios

Joesley Batista teve encontro com Trump semanas antes de aceno a Lula

3

economia

Indústria

Toyota paralisa produção no Brasil após temporal destruir fábrica em SP

4

economia

CPI

'Careca do INSS' diz em CPI que não tem negócio com governo e que desconhece Lupi

5

economia

economia

IPCA-15 acelera em setembro e fica em 0,48%, revela IBGE

6

economia

Projeção

Banco Central prevê crescimento do PIB de 1,5% em 2026

7

economia

Fiesp

Skaf monta conselho com Moro, Temer, Tereza Cristina e Campos Neto