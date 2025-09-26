Latam vai adicionar até 30 destinos no Brasil com encomenda de aeronaves da Embraer

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Latam Airlines vai receber os jatos E195-E2 encomendados junto à Embraer "relativamente rápido" e espera que a encomenda sirva para adicionar 25 a 30 destinos em sua malha aérea no Brasil, afirmou o CEO da operação brasileira do grupo chileno, Jerome Cadier, nesta sexta-feira (26).

"Uma importante parcela deles será entregue no próximo ano, até o final do próximo ano, e outra parte em 2027", disse o executivo, acrescentando que a empresa vai decidir nos próximos seis meses que rotas os jatos vão atender.

A unidade brasileira da Latam é a maior companhia aérea em atuação no Brasil em participação de mercado.

A companhia aérea fechou um acordo na segunda-feira (22) para adquirir até 74 aeronaves E195-E2 em meio a planos para expandir a conectividade na América do Sul, conforme comunicado da fabricante de aviões.

O pedido anunciado pela Latam é um dos raros acertados pela fabricante brasileira nos últimos anos a envolver uma companhia aérea no Brasil e acontece em meio à crise crônica de atrasos na entrega de aeronaves pelas fabricantes maiores Boeing e Airbus.

Ele inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo.

A encomenda firme das 24 aeronaves está avaliada em aproximadamente US$ 2,1 bilhões (R$ 11,22 bilhões), considerando o preço de tabela dos aviões.