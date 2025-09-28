Portugal quer 200 mil argentinos/ano até 2029 e chegar ao milhão até 2035

© Lusa

“Estamos com cerca de 75 mil argentinos por ano visitando Portugal. Nosso objetivo é chegar a 100 mil até o final de 2026 e dobrar esse número nos dois ou três anos seguintes”, disse à agência Lusa a administradora do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro, neste sábado, durante a abertura da Feira Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, a maior da América Latina e a terceira maior do mundo.

Até o próximo dia 30, Portugal tem a oportunidade única de aproveitar a vitrine de ser o país de honra no evento realizado na Argentina.

“Esperamos que a presença como país convidado nesta feira possa despertar, no mercado argentino, uma curiosidade sobre Portugal e, assim, aumentar o número de viajantes da Argentina para o nosso país”, afirmou Monteiro, enquanto os visitantes conheciam queijos e doces portugueses no estande.

A meta de, pelo menos, 200 mil turistas argentinos começa a ser construída nesta FIT 2025 e é considerada um número conservador, já que o território ainda é praticamente inexplorado para as autoridades do Turismo de Portugal, mais acostumadas a trabalhar na região com o público brasileiro.

“Poderia ser mais de 200 mil, porque acreditamos que este é um mercado no qual as nossas relações culturais já são fortes, o que facilita o interesse dos argentinos em visitar Portugal”, reconheceu.

Ao lado de Lídia Monteiro, o coordenador da instituição para a América do Sul, Bernardo Barreiros Cardoso, foi mais ousado:

“Quero atingir um milhão de turistas argentinos em Portugal dentro de 10 anos. Esse é um número razoável, considerando que a Espanha recebe 2,5 milhões de argentinos, bem ao nosso lado. É questão de trabalhar bem esse mercado”, afirmou.

As metas podem ser alcançadas mais cedo se as autoridades portuguesas conseguirem viabilizar um voo direto entre Lisboa e Buenos Aires, atualmente inexistente. Todo o esforço diplomático está voltado para a TAP.

“Sim, esse é um grande desafio, sem dúvida. Se isso acontecer, dependerá do volume da conectividade (frequência de voos e capacidade dos aviões), mas precisamos sempre pensar que a conectividade aumenta diretamente, pelo menos, 25% do fluxo turístico. E sabemos que o turismo tem impacto indireto na economia, estimulando outros negócios”, explicou Lídia Monteiro.

Outra possibilidade seria a estatal Aerolíneas Argentinas ligar Buenos Aires a Lisboa, mas a companhia passa por uma profunda reestruturação interna, enfrenta falta de aviões e tem planos, inclusive, de privatização. Consultado pela Lusa, o presidente da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, descartou por enquanto a hipótese de um voo direto.

Esta é a primeira vez que Portugal participa da Feira Internacional de Turismo da América Latina, levando 13 empresas de turismo (agências, operadoras e hotéis), além de três regiões representadas: Porto/Norte, Alentejo e Centro.

“Assim que fomos escolhidos como país convidado, as empresas portuguesas demonstraram grande interesse no mercado argentino. Estamos iniciando uma relação empresarial que representa um grande desafio para essas empresas”, destacou Lídia Monteiro.

Sete artistas argentinos foram convidados a retratar regiões de Portugal em aquarela e desenho à mão. Neste sábado, a Lusa acompanhou os artistas pintando o Algarve, o Alentejo, os Açores, o Centro de Portugal, Lisboa e a Madeira.

Todos os dias, até 30 de setembro, o estande de Portugal oferece degustação de azeites, queijos, licores e doces portugueses.

O público argentino é maioria nos fins de semana, enquanto durante a semana predominam os operadores de turismo. Os primeiros querem descobrir Portugal; os segundos negociam pacotes que incluem hotéis e voos — por enquanto, apenas com conexões no Brasil ou na Espanha.

Leia Também: Venezuela realiza exercícios com mísseis antiaéreos de fabricação russa