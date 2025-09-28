Fortuna de Trump quase dobra em um ano e vai a R$ 39 bi

© <p>Getty Images</p>

O patrimônio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quase dobrou em apenas um ano, segundo a revista Forbes. A fortuna saltou de US$ 3,9 bilhões, em 2024, para US$ 7,3 bilhões (cerca de R$ 39 bilhões) em 2025, uma valorização de 87%.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelas criptomoedas, que adicionaram cerca de US$ 2 bilhões ao patrimônio de Trump após sua vitória eleitoral. O presidente também ganhou US$ 500 milhões ao reverter uma condenação por fraude em Nova York e viu seus negócios de licenciamento, antes estagnados, crescerem US$ 400 milhões com empreendedores estrangeiros disputando contratos com sua marca.

Segundo a Forbes, o aumento em 2025 foi o maior da história do republicano, cuja fortuna passou por altos e baixos ao longo das décadas.

Divisão da fortuna

As criptomoedas e ativos líquidos somam US$ 2,4 bilhões. Entre eles estão US$ 709 milhões em memecoins lançadas antes da posse e US$ 338 milhões em tokens da World Liberty Financial (WLF), projeto da família Trump. A stablecoin criada pelo WLF, atrelada ao dólar, rendeu US$ 235 milhões, enquanto uma participação na empresa Alt5 trouxe mais US$ 12 milhões.

A Truth Social, rede social de Trump, vale US$ 2 bilhões, apesar de prejuízo líquido de US$ 401 milhões em 2024 e queda de 12% na receita. Investidores simpatizantes do presidente mantêm as ações valorizadas, segundo a revista.

Trump também tem US$ 1,3 bilhão em clubes de golfe e resorts. O Mar-a-Lago, na Flórida, sozinho vale US$ 490 milhões, enquanto o Trump National Doral Miami recuperou a clientela após a pandemia e dobrou lucros. Na Europa, três campos de golfe valem US$ 118 milhões.

Seus investimentos imobiliários somam US$ 1,2 bilhão, incluindo participação em prédios icônicos como a Trump Tower, o 555 California Street, em São Francisco, e o 1290 Avenue of the Americas, em Nova York.

Outros US$ 501 milhões vêm do licenciamento da marca Trump, além de aeronaves, pensões e empréstimos para familiares. Segundo a Forbes, com mais anos de mandato pela frente, a expectativa é que a fortuna do presidente cresça ainda mais.

