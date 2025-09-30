Notícias ao Minuto
Procurar

PGR é contra vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Parecer foi enviado ao STF na véspera do início do julgamento do tema

PGR é contra vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

© PixaBay

Agência Brasil
30/09/2025 22:45 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Economia

Justiça

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta terça-feira (30) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário ao reconhecimento de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A controvérsia é conhecida como “uberização” das relações de trabalho.

 

O parecer foi emitido às vésperas do julgamento do STF que, a partir de amanhã (1°), vai definir se há vínculo trabalhista entre motoristas e empresas.

Na manifestação, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, citou precedentes do próprio Supremo que não reconheceram o vínculo trabalhista. 

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à constitucionalidade de contratação por formas distintas do contrato de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho”, afirmou Gonet.

A Corte vai iniciar nesta quarta-feira o julgamento de duas ações que são relatadas pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber. As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores.

A decisão que será tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário sobre a questão.

STF deve manter número de deputados para evitar decidir entre Congresso e governo

STF deve manter número de deputados para evitar decidir entre Congresso e governo

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu ao tribunal para manter quantitativo; Moraes acompanha Fux em decisão no plenário virtual

Folhapress | 14:47 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

economia

Contribuintes

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

2

economia

Justiça

PGR é contra vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

3

economia

Trabalho

Brasil cria mais de 147 mil empregos com carteira assinada em agosto

4

economia

EUA

Trump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% sobre armários e móveis

5

economia

IBGE

Taxa de desemprego em agosto fica em 5,6% e repete recorde de mínima