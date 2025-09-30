Notícias ao Minuto
Procurar

Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP

Os tubérculos, ovos e verduras foram os responsáveis pela deflação de 1,43% no mês passado, acumulando uma queda de 4,42% nos últimos 12 meses

Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP

© Shutterstock

Agência Brasil
30/09/2025 19:30 ‧ há 43 minutos por Agência Brasil

Economia

Inflação

A queda dos preços dos tubérculos, ovos e verduras reduziu a pressão sobre a inflação de agosto no estado de São Paulo, segundo a pesquisa da Associação Paulista de Supermercados (APAS), feita juntamente com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

 

Os três gêneros alimentícios foram os responsáveis pela deflação de 1,43% no mês passado, acumulando uma queda de 4,42% nos últimos 12 meses.

“Com a boa safra e mais variedade nas gôndolas, conseguimos perceber que os produtos in natura deram um alívio importante no bolso do Consumidor”, avaliou Acácio Maciel, diretor regional da APAS em Campinas. 

No caso dos tubérculos, a retração foi de 6,98% em agosto, o que resultou na somatória de uma queda de 13,83% no acumulado de 2025 e de 37,53% em 12 meses. A batata retrocedeu 5,49% no mês.

A justificativa para os preços é o cenário de abundância na oferta dos produtos, com preços menores em razão das colheitas e condições climáticas apropriadas.

A cebola registrou uma queda de 11,11%, um dos destaques do mês. Já os ovos caíram 3,6% em agosto, quinto mês consecutivo de queda. Mas ainda acumulam alta de 11,83% no ano e de 17,01% em 12 meses. A explicação é que os custos altos de ração e energia seguem pressionando o setor.

Por fim, as verduras tiveram queda de 5,82% em agosto, permanecendo praticamente estáveis no acumulado do ano (0,18%) e em 12 meses (1,42%).

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Cerca de 387 mil contribuintes receberão mais de R$ 1 bilhão; o lote abrange restituições de declarações transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores

Agência Brasil | 14:00 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

economia

Inflação

Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP

2

economia

Contribuintes

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

3

economia

EUA

Trump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% sobre armários e móveis

4

economia

Negócios

Alckmin conversou com secretário dos EUA dois dias depois de aceno de Trump a Lula

5

economia

Finanças

Dívida pública bruta do Brasil se mantém em 77,5% do PIB em agosto, mostra BC

6

economia

Moedas

Dólar fecha em queda e Bolsa sobe com atenções voltadas a Haddad e Galípolo

7

economia

Oportunidades

CNU 2025 terá código de barras, regra para mulheres e prova em duas etapas