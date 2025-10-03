Trabalhador ganhará até R$ 313 por mês com novo Imposto de Renda

© Getty

(FOLHAPRESS) - A reforma do Imposto de Renda, que foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (1º) para zerar o imposto de quem ganha até R$ 5.000 mensais estabelece que o novo cálculo a ser aplicado em salários e aposentadorias valerá a partir de 1º de janeiro de 2026.

O projeto, que ainda precisa ser aprovado no Senado, prevê redução gradual de imposto para quem recebe de R$ 5.000,01 até R$ 7.350 mensais. Para essa faixa intermediária, quanto maior for o salário, menor será a redução do IR.

O 13º salário que for pago a partir do ano que vem também entrará na nova regra, com isenção para quem receber até R$ 5.000 e redução para essa faixa intermediária de renda. O cálculo do IR sobre o 13º é feito exclusivamente na fonte, ou seja, não se soma aos demais rendimentos do contribuinte.

Veja tabela completa que mostra a diferença no salário dos trabalhadores por mês e no ano, incluindo o 13º, feita pela Confirp.

*

Renda bruta - - Ganho por mês - - Ganho anual - - Ganho em %*

3.036,00 - - - - - - - - -

3.400,00 - - 27,30 - - 354,89 - - 10,44%

3.600,00 - - 54,76 - - 711,89 - - 19,77%

3.800,00 - - 84,76 - - 1.101,89 - - 29,00%

4.000,00 - - 114,76 - - 1.491,89 - - 37,30%

4.200,00 - - 144,76 - - 1.881,89 - - 44,81%

4.400,00 - - 177,89 - - 2.312,57 - - 52,56%

4.600,00 - - 222,89 - - 2.897,57 - - 62,99%

4.800,00 - - 267,89 - - 3.482,57 - - 72,55%

5.000,00 - - 312,89 - - 4.067,57 - - 81,35%

5.200,00 - - 286,27 - - 3.721,46 - - 71,57%

5.400,00 - - 259,64 - - 3.375,28 - - 62,51%

5.600,00 - - 233,01 - - 3.029,10 - - 54,09%

5.800,00 - - 206,38 - - 2.682,93 - - 46,26%

6.000,00 - - 179,75 - - 2.336,75 - - 38,95%

6.200,00 - - 153,12 - - 1.990,57 - - 32,11%

6.400,00 - - 126,49 - - 1.644,40 - - 25,69%

6.600,00 - - 99,86 - - 1.298,22 - - 19,67%

6.800,00 - - 73,23 - - 952,04 - - 14,00%

7.000,00 - - 46,60 - - 605,86 - - 8,66%

7.200,00 - - 19,98 - - 259,69 - - 3,61%

7.350,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00%

7.400,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00%

7.500,00 - - - - - - - - 0,00%

8.000,00 - - - - - - - - 0,00%

*ganho no ano inclui o 13º e o ganho em % considera o percentual em relação ao salário mensal

*

O texto aprovado pelos parlamentares não traz uma nova tabela do IR, com as alíquotas e faixas salariais, mas mostra como calcular a redução do imposto mensal e anual nas duas faixas de renda beneficiadas.

Para contribuintes com ganhos de até R$ 5.000, a redução do imposto sobre a renda será de até R$ 312,89 mensais, com o objetivo de zerar o imposto na fonte para todos esses trabalhadores. Pela regra atual, quem tem renda de até R$ 3.036 mensais, o correspondente a dois salários mínimos, já é isento do IR.

O texto da reforma estabelece que, para rendas de R$ 5.000,01 a R$ 7.350, será aplicada uma fórmula para calcular a redução: R$ 978,62 - (0,133145 x rendimentos tributáveis mensais).

O IR é calculado sobre a base tributável do trabalhador, ou seja, o salário bruto menos o desconto da contribuição previdenciária.

Quem ganha mais que R$ 7.350 não terá redução de imposto.

REFORMA NÃO REAJUSTA TABELA, MAS PREVÊ PROJETO FUTURO

Apesar da pressão de parlamentares, a Câmara não aprovou o reajuste da tabela do IR pela inflação. Numa tentativa de acordo do relator, deputado Arthur Lira (PP-AL), o projeto aprovado na Câmara prevê que, no prazo de um ano, o governo enviará ao Congresso projeto de lei prevendo política nacional de atualização dos valores da tabela do IR válida para pessoas físicas.

A tabela do IR ficou congelada de 2016 a 2023. Desde então, a forma encontrada pelo governo para dar isenção a quem ganha até dois mínimos é reajustar apenas a primeira faixa e conceder um desconto mensal para todas as outras.

Para quem ganha acima do limite de isenção, a tributação começa a incidir em fatias do salário -a maior alíquota é de 27,5%. O último reajuste dado na faixa inicial da tabela beneficiou também trabalhadores que recebem renda acima de R$ 3.036, já que a tributação começa a ser calculada conforme as faixas da tabela.

*

VEJA A TABELA ATUAL DO IMPOSTO DE RENDA

Como a nova lei terá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, mesmo após a aprovação final no Congresso a tabela do Imposto de Renda de 2025 não mudará e os descontos aplicados na fonte sobre aposentadorias e salários seguirão os mesmos até dezembro deste ano.

Base de cálculo (R$) - Alíquota (%) - Parcela a deduzir do IR (R$)

Até 2.428,80 - 0 - 0

De 2.428,81 até 2.826,65 - 7,5 - 182,16

De 2.826,66 até 3.751,05 - 15 - 394,16

De 3.751,06 até 4.664,68 - 22,5 - 675,49

Acima de 4.664,68 - 27,5 - 908,73

A primeira faixa da tabela do IR foi reajustada em 7,51% no dia 1º de maio. O limite de isenção anterior, que foi válido até o final de abril, era de R$ 2.259,20.

Além do limite de isenção, de R$ 2.428,80, há ainda o desconto simplificado mensal de R$ 607,20 para isentar quem ganha até dois mínimos.

MUDANÇA TERÁ IMPACTO NA DECLARAÇÃO ENVIADA EM 2027

A reforma não mudará as declarações do Imposto de Renda que serão enviadas em 2026, nem aumentará a restituição que será paga aos trabalhadores no ano que vem, já que a próxima declaração do IR será referente aos valores recebidos ao longo de 2025.

Já a partir de 2027, milhões de brasileiros que antes eram obrigados a declarar não precisarão mais prestar contas, pois passarão a ser isentos, sem cobrança do IR na fonte. A estimativa do relator é que a desoneração da base da pirâmide de renda deve beneficiar até 16 milhões de contribuintes a um custo de R$ 31,2 bilhões no ano que vem.

IMPOSTO MÍNIMO PARA RICOS

Para compensar a perda com a arrecadação, a reforma do IR cria um imposto mínimo de 10% sobre a alta renda. O alvo são 141,4 mil contribuintes pessoas físicas que recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5% sobre seus rendimentos totais, incluindo distribuição de lucros e dividendos -abaixo do que pagam profissionais como policiais (9,8%) e professores (9,6%).

O imposto mínimo será cobrado progressivamente de quem ganha a partir de R$ 50 mil mensais (cerca de R$ 600 mil anuais), sempre que o contribuinte estiver pagando menos do que o piso estabelecido. O mínimo de 10% vale para rendas a partir de R$ 1,2 milhão ao ano, e a cobrança será feita pela diferença: se o contribuinte já recolheu 2,5%, o imposto devido será equivalente aos outros 7,5%.