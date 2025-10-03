Gás do Povo dará até seis botijões por ano

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal publicou nesta sexta-feira (3) as regras do programa Gás do Povo, que busca facilitar o acesso ao gás de cozinha para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício poderá ser acumulado com outros auxílios sociais.

Terão direito ao botijão gratuito as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo (atualmente R$ 759). A prioridade será para as famílias beneficiárias do Bolsa Família (com renda per capita de até R$ 218). É fundamental que o cadastro esteja atualizado com, no máximo, 24 meses desde a última revisão.

A previsão do governo é que as primeiras retiradas dos botijões gratuitos ocorram ainda na última quinzena de novembro. Um cronograma oficial detalhado ainda será divulgado. A expectativa é que o programa atinja toda a sua capacidade, beneficiando todas as famílias elegíveis, até março de 2026.

Como serão feitas as retiradas?

O responsável familiar cadastrado deverá se dirigir a uma revendedora de gás credenciada pelo programa. Para a retirada, será necessário apresentar um documento que comprove o benefício, como o cartão do Bolsa Família ou um cartão da Caixa Econômica Federal vinculado ao programa.

QUANTOS BOTIJÕES PODERÃO SER RETIRADOS POR ANO?

- Famílias com duas ou três pessoas: direito a quatro botijões por ano

- Famílias com quatro ou mais integrantes: direito a seis botijões por ano

Os benefícios não são cumulativos. Ou seja, se um voucher não for usado dentro do prazo, ele não será transferido para o próximo ciclo.

QUAL É A VALIDADE DO BENEFÍCIO?

Cada voucher terá um prazo de validade a contar da data em que ficar disponível:

- Para famílias de duas ou três pessoas: validade de três meses

- Para famílias de quatro ou mais pessoas: validade de dois meses

COMO IDENTIFICAR UMA REVENDA PARTICIPANTE?

As revendas que aderirem ao Gás do Povo deverão seguir regras específicas de identidade visual, que estarão presentes em portarias, botijões, veículos e materiais de comunicação. Além disso, os beneficiários poderão consultar os pontos de venda credenciados mais próximos de suas casas diretamente pelo aplicativo oficial do programa.

A previsão é beneficiar cerca de 15,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, o que representa cerca de 50 milhões de pessoas. A iniciativa, que triplica o alcance do antigo Auxílio Gás, representa um investimento de R$ 3,57 bilhões em 2025, com previsão de subir para R$ 5,1 bilhões no ano seguinte.

A estimativa é que 65 milhões de botijões sejam distribuídos anualmente.

