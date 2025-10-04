Petrobras abre licitação para plataforma que vai ampliar oferta de gás do pré-sal

© Shutterstock

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras abriu nesta sexta-feira (3) licitação para a última das 12 plataformas de produção de petróleo previstas para o campo de Búzios, o maior produtor do país, que vai ampliar a entrega de gás natural do pré-sal no continente.

A plataforma, chamada de P-91, terá capacidade para processar 180 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Estará conectada ao gasoduto Rota 3, que liga o pré-sal da Bacia de Santos ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ).

Será ligada também a outras plataformas de Búzios contratadas no governo Jair Bolsonaro sem equipamentos para processar gás natural e funcionará como uma espécie de hub para o transporte do combustível ao continente.

"Alguns projetos de Búzios, quando foram planejados, não incluíam a exportação de gás, mas a reinjeção total [do combustível nos poços]", disse a diretora de engenharia, tecnologia e inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

A nova plataforma terá capacidade de enviar 5,5 milhões de metros cúbicos de gás natural ao continente -3,5 milhões de sua própria produção e 2 milhões de outras plataformas. Em um primeiro momento, deve ser interligada à P-82.

Baruzzi explicou que a possibilidade de trazer gás de outras plataformas pode ajudar na produção futura de petróleo, já que muitas unidades acabam tendo restrições a ampliar a produção de petróleo por incapacidade de produzir mais gás.

Assim, ela pode ser futuramente conectada a outras plataformas, ajudando a aliviar o excesso de gás.

A licitação da P-91 prevê um prazo de 180 dias para que interessados apresentem propostas. A expectativa da Petrobras é que a nova unidade entre em operação apenas depois de 2030, contribuindo para que Búzios atinja um pico de produção de 1,8 milhão de barris de petróleo em 2033.

O campo já tem seis plataformas em operação, e produziu em agosto 821 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 20% da produção nacional no mês. Ultrapassou pela primeira vez Tupi, também no pré-sal, que produziu 780 mil barris por dia em agosto.

A sétima unidade, P-78, chegou ao Brasil no fim de setembro e deve começar a produzir petróleo ainda este ano.

Baruzzi afirmou que, para reduzir o preço da P-91, a Petrobras fez diversas consultas ao mercado e acatou sugestões de simplificação de equipamentos. "É uma plataforma bem mais enxuta que plataformas anteriores", disse.

Uma das medidas nesse sentido foi reduzir o número de funcionários a bordo de 240 para 180, o que reduziu as dimensões de sistemas de ar condicionado, tratamento de esgoto e energia, entre outros.

