Lista Suja do trabalho escravo é atualizada e tem 159 empregadores

Na lista, constam 101 de pessoas físicas e 58 de pessoas jurídicas; os estados com o maior número de infrações foram Minas Gerais (33), São Paulo (19), Mato Grosso do Sul (13) e Bahia (12)

Agência Brasil
06/10/2025 22:12 ‧ há 2 horas por Agência Brasil

Economia

Abusos

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como Lista Suja do trabalho escravo.  A lista passou a contar com 159 nomes, sendo 101 de pessoas físicas e 58 de pessoas jurídicas. De acordo com a pasta, houve aumento de 20% em comparação à lista anterior. 

 

Entre 2020 e 2025, 1.530 trabalhadores foram resgatados desse tipo de situação.

Os estados com o maior número de infrações foram Minas Gerais (33), São Paulo (19), Mato Grosso do Sul (13) e Bahia (12). 

As atividades econômicas com o maior número de empregadores na lista são: criação de bovinos para corte (20 casos), serviços domésticos (15),cultivo de café (9) e a construção civil (8).

"Do total, 16% das inclusões estão relacionadas a atividades econômicas do meio urbano", informa o ministério.

A Lista Suja é publicada semestralmente e tem como "objetivo dar transparência aos resultados das ações fiscais de combate ao trabalho escravo".

DenúnciasA denúncia de trabalho análogo à escravidão pode ser feita pelo Sistema Ipê, plataforma exclusiva para o recebimento. A denúncia pode ser feita pela internet e de forma sigilosa. 

JBS deve pagar R$ 200 mil à família de motorista que morreu de covid

JBS deve pagar R$ 200 mil à família de motorista que morreu de covid

Justiça decidiu que a JBS terá que indenizar o filho e a viúva de um caminhoneiro que morreu por covid-19 em 2021, em R$ 100 mil cada

Folhapress | 19:36 - 06/10/2025

