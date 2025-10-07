Notícias ao Minuto
Procurar

Tarifaço prejudicou mais que beneficiou população dos EUA, diz Haddad

Para ministro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Brasil tem melhores argumentos para reverter taxas; "O povo dos Estados Unidos está sofrendo com o tarifaço", afirmou

Tarifaço prejudicou mais que beneficiou população dos EUA, diz Haddad

© Getty

Agência Brasil
07/10/2025 16:00 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Economia

Negócios

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira (7), que o Brasil vai oferecer os melhores argumentos econômicos para os Estados Unidos, nas negociações para reverter o tarifaço aos produtos brasileiros exportados para aquele país. O principal deles, segundo Haddad, é que a medida está encarecendo a vida do povo estadunidense.

 

“O papel do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento [Indústria, Comércio e Serviços - MDIC] é justamente oferecer os melhores argumentos econômicos para mostrar, inclusive, que o povo dos Estados Unidos está sofrendo com o tarifaço. Eles estão com o café da manhã mais caro, eles estão pagando o café mais caro, eles estão pagando a carne mais cara, eles vão deixar de ter acesso a produtos brasileiros de alta qualidade no campo, também, da indústria”, disse Haddad, ao participar do programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação.

Entre os produtos tarifados pelos Estados Unidos estão café, frutas e carnes. “Eles estão notando, de dois meses para cá, que as medidas mais prejudicaram do que favoreceram os Estados Unidos”, reforçou o ministro, ao relembrar que os Estados Unidos têm superávit comercial em relação ao Brasil e muitas oportunidades de investimento, sobretudo voltado para transformação ecológica, terras raras, minerais críticos, energia limpa, eólica e solar.

Haddad: determinação de Lula e Trump é virar página equivocada na relação entre Brasil e EUA

Haddad: determinação de Lula e Trump é virar página equivocada na relação entre Brasil e EUA

Haddad afirmou que pode se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, durante viagem oficial. O ministro elogiou a conversa entre Lula e Trump e disse ver oportunidades de cooperação econômica e ambiental entre Brasil e Estados Unidos

Estadao Conteudo | 09:45 - 07/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

2

economia

Contribuintes

Governo vai limitar saque-aniversário do FGTS; entenda o que muda para o trabalhador

3

economia

Aéreas

Companhias aéreas criam novas categorias de passagem, com opção premium e bilhete sem bagagem

4

economia

Abusos

Lista Suja do trabalho escravo é atualizada e tem 159 empregadores

5

economia

Moedas

Dólar e Bolsa caem, com mercado atento a falas de Galípolo e ligação entre Lula e Trump

6

economia

BETS

Relator desiste de aumentar imposto sobre bets, mas quer cobrança retroativa por apostas

7

economia

Negócios

Tarifaço prejudicou mais que beneficiou população dos EUA, diz Haddad

8

economia

economia

Haddad: determinação de Lula e Trump é virar página equivocada na relação entre Brasil e EUA

9

economia

Brasil

País crescerá 2,4% em 2025, acima da América Latina, diz Banco Mundial

10

economia

Inflação

Energia puxa inflação ao Consumidor no IGP-DI de setembro, afirma FGV