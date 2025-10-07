Notícias ao Minuto
Ex-diretor da Americanas fecha acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal

Márcio Cruz é o quarto ex-executivo da varejista a fechar colaboração; ele é um dos 13 ex-funcionários denunciados pelo órgão em março sob acusação de fraude

07/10/2025 19:12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escândalo contábil da Americanas teve uma nova delação. O ex-diretor estatutário Márcio Cruz Meirelles firmou acordo com o Ministério Público Federal.

 

O conteúdo levado pelo ex-executivo será adicionado à denúncia que o órgão apresentou em março citando outros 12 ex-executivos e ex-funcionários, além do próprio Meirelles. Eles foram apontados pelo MPF como os responsáveis por fraudes calculadas pelos procuradores em pelo menos R$ 22,8 bilhões.

Segundo o Ministério Público, as falas de Meirelles são complementares às outras delações do caso.

Até agora, foram feitas três delações pelos ex-executivos Marcelo Nunes, Flávia Carneiro e Fabio Abrate.

Entre os denucnados estão Miguel Gutierrez (ex-CEO da Americanas), Anna Saicali (ex-CEO da B2W) e os ex-vice-presidentes Thimoteo Barros e Marcio Cruz. Integram a lista também os ex-diretores Carlos Padilha, João Guerra, Murilo Correa, Maria Christina Nascimento, Fabien Picavet, Raoni Fabiano, Luiz Augusto Saraiva Henriques, Jean Pierre Lessa e Santos Ferreira e Anna Christina da Silva Sotero.

