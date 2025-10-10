Trump ameaça China com aumento em tarifas e diz não ter motivos para se reunir com Xi Jinping

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (10) que não há motivo para se reunir com o líder da China, Xi Jinping, em duas semanas na Coreia do Sul, e que avalia um "aumento massivo" nas tarifas de produtos chineses.

Trump disse, em publicação na plataforma Truth Social, que a China tem enviado cartas a países do mundo todo dizendo que planeja impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados às terras raras.

"Ninguém nunca viu nada parecido, mas, essencialmente, isso 'entupiria' os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a China", disse ele na publicação.

Em setembro, ao anunciar um acordo para manter o TikTok ativo nos EUA, Trump afirmou que pretendia se encontrar com o líder chinês na Coreia do Sul para discutir comércio, drogas ilícitas e a guerra da Rússia na Ucrânia.

Era esperado que a reunião acontecesse na cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em português) no final de outubro.

Nesta sexta, Trump afirmou que não há motivo para encontrar o líder chinês. "Eu deveria me encontrar com o presidente Xi em duas semanas, na Apec, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver motivo para isso", afirmou em seu post.

Na última quinta-feira (9), a China anunciou novas políticas de controle para a exportação de terras raras, tema crucial na disputa comercial envolvendo as potências. O novo movimento tem como objetivo aumentar o domínio chinês sobre a cadeia de produção de itens que utilizem os minerais raros oriundos do país asiático.

Com o anúncio, que tem efeito imediato, o país quer restringir o uso para fins militares, proibir cooperação não autorizada entre nações estrangeiras e atingir a fabricação de chips de alta tecnologia.

Na prática, a China cria um tipo de jurisdição extraterritorial ao exigir licença de exportação para produtos fabricados no exterior que utilizem terras raras de origem chinesa.

Segundo o porta-voz do Ministério do Comércio, o objetivo principal é salvaguardar a segurança e os interesses da China.

MERCADO REAGE MAL

O ataque de Trump nesta sexta-feira teve um impacto imediato nos preços das ações americanas, com o índice de referência S&P 500 .SPX caindo 2% após sua publicação nas redes sociais.

As declarações levaram os investidores para o refúgio seguro dos títulos do Tesouro dos EUA, reduzindo os rendimentos desses ativos, bem como para o ouro. O dólar americano enfraqueceu frente a uma cesta de moedas estrangeiras.

Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago despencaram, caindo US$ 0,1825, para US$ 10,04 o bushel, por volta das 13h20 (horário de Brasília).

A Casa Branca e a embaixada chinesa em Washington não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Um porta-voz do representante de comércio dos EUA recusou-se a comentar, enquanto um porta-voz do Tesouro dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os dois escritórios lideraram as negociações com Pequim sobre comércio.

