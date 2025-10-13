Notícias ao Minuto
Nobel de Economia premia teóricos da inovação e da destruição criativa

Os economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt foram reconhecidos pela Academia Real Sueca de Ciências por suas contribuições ao entendimento do crescimento econômico impulsionado pela inovação.

13/10/2025 07:47

O Prêmio Nobel de Economia foi concedido nesta segunda-feira (13) aos economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, em reconhecimento às suas contribuições para o entendimento da inovação e da destruição criativa como motores do crescimento econômico.

 

Segundo a Academia Real Sueca de Ciências, os três pesquisadores foram premiados “por explicarem o crescimento econômico impulsionado pela inovação”.

Metade do prêmio foi atribuída ao norte-americano-israelense Joel Mokyr, de 79 anos, “por identificar as condições necessárias para o crescimento sustentável por meio do progresso tecnológico”. A outra metade foi dividida entre o francês Philippe Aghion, de 69, e o canadense Peter Howitt, de 79, “pela teoria do crescimento sustentável baseado na destruição criativa”

