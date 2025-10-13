Economistas reduzem previsão da inflação em quase 0,1 ponto percentual

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - Os economistas ouvidos pelo Banco Central reduziram em quase 0,1 ponto percentual a previsão da inflação neste ano e ela já está próxima de atingir o teto da meta estabelecida pela autarquia financeira.

Para os especialistas, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar 2025 em 4,72%, de acordo com o boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (13).

Houve uma queda de 0,08 ponto percentual na comparação com o levantamento da semana passada. É a maior redução desde 25 de agosto, quando houve uma diminuição de 0,09 ponto percentual (de 4,95% em 18 de agosto para 4,86% em 25 de agosto).

A queda faz com que a previsão fique mais próxima do teto da meta da inflação, que é de 4,5%. A meta estipulada pelo BC é de 3%, com variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Já o IPCA projetado para os dois anos seguintes permaneceu em 4,28% (2026) e 3,9% (2027). Os economistas também mantiveram a previsão da Selic em 15% (2025), 12,25% (2026), 10,5% (2027) e 10% (2028).

A perspectiva do PIB (Produto Interno Bruto) foi mantida em 2,16% neste ano e em 1,8% em 2026, mas foi reduzida de 1,9% para 1,83% em 2027.