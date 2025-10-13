Notícias ao Minuto
Procurar

Economistas reduzem previsão da inflação em quase 0,1 ponto percentual

O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, mostra que economistas reduziram a previsão de inflação para 2025 de 4,8% para 4,72%, aproximando o índice do teto da meta de 4,5%. As projeções para PIB e taxa Selic permaneceram praticamente estáveis nos próximos anos

Economistas reduzem previsão da inflação em quase 0,1 ponto percentual

© Shutterstock

Folhapress
13/10/2025 11:15 ‧ há 3 horas por Folhapress

Economia

Inflação

(FOLHAPRESS) - Os economistas ouvidos pelo Banco Central reduziram em quase 0,1 ponto percentual a previsão da inflação neste ano e ela já está próxima de atingir o teto da meta estabelecida pela autarquia financeira.
Para os especialistas, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar 2025 em 4,72%, de acordo com o boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (13).

 

Houve uma queda de 0,08 ponto percentual na comparação com o levantamento da semana passada. É a maior redução desde 25 de agosto, quando houve uma diminuição de 0,09 ponto percentual (de 4,95% em 18 de agosto para 4,86% em 25 de agosto).
A queda faz com que a previsão fique mais próxima do teto da meta da inflação, que é de 4,5%. A meta estipulada pelo BC é de 3%, com variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Já o IPCA projetado para os dois anos seguintes permaneceu em 4,28% (2026) e 3,9% (2027). Os economistas também mantiveram a previsão da Selic em 15% (2025), 12,25% (2026), 10,5% (2027) e 10% (2028).

A perspectiva do PIB (Produto Interno Bruto) foi mantida em 2,16% neste ano e em 1,8% em 2026, mas foi reduzida de 1,9% para 1,83% em 2027.

Leilão de outubro da Receita Federal tem brinquedos, smartphones por R$ 150 e carro por R$ 2.500

Leilão de outubro da Receita Federal tem brinquedos, smartphones por R$ 150 e carro por R$ 2.500

A Receita Federal realizará em São Paulo, no dia 28 de outubro, um leilão com mais de 300 lotes que incluem iPhones, notebooks, brinquedos e veículos. Os lances poderão ser enviados online entre os dias 23 e 27, e as visitas presenciais vão até o dia 24

Folhapress | 08:07 - 13/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

economia

Moradias

Famílias terão crédito de até R$ 30 mil em programa do governo para reformar casa própria

2

economia

Argentina

Governo Trump socorre Argentina com compra de moeda e promessa de US$ 20 bi

3

economia

Governo Lula

“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP

4

economia

Imóveis

Mercado imobiliário não está preparado para a reforma tributária, afirma setor

5

economia

Comemoração

Dia das Crianças: confira a inflação dos itens mais presenteados

6

economia

Eletrobras

Eletrobras conclui venda de última usina térmica para J&F, dos irmãos Batista