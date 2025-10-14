Notícias ao Minuto
Brasil não pode deixar big techs destruírem seu sistema político, diz Nobel de economia

Empresas deveriam ser taxadas para desestimular atuação, declarou Paul Romer em evento em SP; ele afirmou ainda que momento pede governos fortes, que limitem atuação nociva de grandes corporações

© Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Folhapress
14/10/2025 16:23 ‧ há 1 hora por Folhapress

Economia

REDES-SOCIAIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil não pode deixar gigantes de tecnologia destruírem seu sistema político e deve taxar essas empresas de forma a desestimular sua atuação, afirmou Paul Romer, ganhador do Prêmio Nobel de economia em 2018, durante evento em São Paulo.

 

"O Brasil não tem que ser servo desses senhores feudais. Eu proibiria seu modelo de propaganda e colocaria impostos altos. Eles possuem um modelo baseado em vigilância e manipulação da informação", avaliou ele durante o evento Global Voices 2025, da CNC (Confederação Nacional do Comércio).

Romer defendeu que as economias se desenvolvem muito melhor sem monopólios, e que neste momento é necessário que governos fortes limitem o poder alcançado pelas empresas de tecnologia.

"Imagine se Elon Musk pudesse cobrar a todos pelo uso do teorema de Pitágoras? Qual seria o poder dado a ele?", questionou. "O monopólio é algo inacreditavelmente grande", completou.

Romer comparou a atuação das big techs ao uso do chumbo no combustível, que só foi proibido após a morte de centenas de milhares de pessoas por envenenamento.

