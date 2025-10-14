Ambev escapa da crise do metanol, mas frio, geração Z e até Ozempic viram vilões para ações

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A indústria da cerveja deveria, em tese, ter sido beneficiada pela crise do metanol, que atingiu os destilados. No caso da Ambev, esse fator não parece ter impedido a queda das ações na última quinzena.

A gigante de bebidas perdeu cerca de R$ 11,6 bilhões em valor de mercado desde o dia 29 de setembro, primeiro pregão após o início dos casos de contaminação, até a última quinta-feira (9).

Mas essa fotografia não conta a história toda. Dona de um portfólio concentrado em cervejas e drinks prontos, a Ambev passa ao largo da crise justamente pelo foco das contaminações estar em bebidas destiladas como vodka, gin e cachaça, não comercializados por ela.

Pela lógica, faria sentido até que a empresa se beneficiasse de uma "corrida pela cerveja", dizem especialistas ouvidos pela reportagem. Pelos números, não parece ser esse o caso também.

O desempenho das ações deriva de uma série de fatores que vão além da crise do metanol -inclusive temporalmente. Os papéis da dona da Skol e da Brahma caíram 12% nos últimos seis meses; no acumulado do ano, ficaram praticamente de lado, em alta de 2%.

Um relatório nomeado "Sem Happy Hour", publicado no fim de setembro pela XP Investimentos, ilustra o tamanho do problema. A corretora rebaixou a empresa de "neutra" para "venda" -isso é, passou a recomendar que investidores deixassem de ter papéis da Ambev em carteira. O panorama traçado parece ressoar com outras casas de análise: segundo a Bloomberg, apenas 3 das 20 corretoras consultadas recomendam compra das ações.

São três os principais motivos para o relativo pessimismo em relação à Ambev.

O primeiro vincula as temperaturas abaixo da média dos últimos meses ao apetite por cerveja: no frio, a "gelada" não tem o mesmo apelo.

Diferentemente de 2023 e 2024, o inverno de 2025 teve temperaturas baixas de fato. Em São Paulo, por exemplo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) confirmou que a estação foi a mais fria em 30 anos.

O relatório da XP estabelece correlações entre clima e estimativas sobre o volume de cerveja vendido no Brasil.

O primeiro trimestre do ano, marcado por um verão mais quente que a média, registrou alta de 0,7% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024. O segundo trimestre, porém, teve queda de 9% na comparação anual, e o terceiro deve mostrar uma diminuição de 6,1%.

A tendência segue até o próximo ano, e é somente no segundo trimestre de 2026, por causa da Copa do Mundo de Futebol, que os analistas vêem as vendas de cerveja de volta no positivo.

Uma executiva da Ambev, sob condição de anonimato, de fato atribui a queda das ações e das vendas ao clima. O ano passado foi o mais quente já registrado, disse ela, e o contraste com 2025 torna evidente a influência do clima no consumo de cerveja e o desafio de equilibrar as contas. A estratégia de longo prazo da companhia já leva a sazonalidade em consideração, afirma.

Por outro lado, há uma mudança no comportamento de consumo em curso, segundo os analistas: os brasileiros estão tomando menos cerveja.

Em média, cada brasileiro consome 74 litros de cerveja anualmente, de acordo com o relatório da XP. 2024 foi o primeiro em sete anos a registrar um consumo abaixo da régua (cerca de 73 litros), e 2025 deve terminar em 69 litros per capita.

"O ponto crucial aqui é de queda no volume de vendas: a população está bebendo menos cerveja, e isso é uma mudança estrutural. A Ambev controla o mercado cervejeiro do país, com uma fatia de quase 60%. Aumentar o volume de vendas pelo aumento da fatia de mercado é difícil: quando uma empresa já é muito grande, ela não consegue fazer muitas aquisições, porque o Cade [Conselho Administrativo de Defesa Econômica] tende a barrar", diz Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos.

"Ganhar de forma orgânica também é difícil: é preciso que a indústria cresça como um todo, e estamos vendo o movimento oposto."

Ainda, o estilo de vida "wellness", capitaneado pela geração Z (a dos nascidos entre 1997 e 2013), e até o uso de inibidores de apetite, como Ozempic e Mounjaro, jogam água no chope no médio prazo.

O "wellness" -um modo de vida que defende escolhas mais saudáveis de nutrição e incentiva atividades físicas- deixou de ser uma tendência de nicho para se tornar "um dos principais motores do consumo de cerveja", pontuam os analistas da XP.

Em outras palavras, a força online do movimento de bem-estar está se traduzindo em vendas na vida offline, mostrando que as "gerações mais jovens incorporaram saúde, nutrição e fitness em seu cotidiano" e que elas estão "dispostas a gastar mais em produtos funcionais, experiências presenciais e alternativas sem álcool".

A tendência se mostra em outras pesquisas. O relatório "O dossiê das bebidas", feito em 2024 pela MindMiner, mostra que 45% dos consumidores maiores de idade da geração Z consomem bebidas alcóolicas -menor porcentagem entre os grupos geracionais. Os millenials (nascidos entre 1981 e 1996) vêm logo em seguida, com 57%; baby boomers (1946 e 1964) marcam 65%, e geração X (1965 e 1980) lideram o quadro, com 67%.

Somam-se a isso as canetinhas emagrecedoras. "Ninguém sabe ainda quanto elas podem impactar, se muito ou pouco, mas é mais um fator de risco para a Ambev", afirma Ruy Hungria, analista da Empiricus Research.

Isso porque, segundo alguns estudos preliminares, não é só o consumo de alimentos que diminui entre os usuários -o de álcool também. A semaglutina, componente dos inibidores de apetite, tem o potencial de reduzir o desejo por bebidas alcoólicas, como reportou a revista de relatórios científicos Jama Psychiatry, dos Estados Unidos.

Conforme os medicamentos ganham popularidade globalmente, a leitura é que eles estão pavimentando o caminho para mudanças estruturais de consumo. No Brasil, o impacto das canetinhas deve demorar mais para se materializar do que em mercados desenvolvidos, devido à menor renda per capita e ao alto custo dos produtos. Mas a quebra de patentes -a da Ozempic, por exemplo, está prevista para julho de 2026- deve tornar os preços mais acessíveis e acelerar essas mudanças.

À reportagem a executiva da Ambev afirmou que o consumo da geração Z não gera preocupações dentro da empresa. Ainda que as pesquisas tenham sido conduzidas apenas com pessoas maiores de 18 anos, o grupo geracional como um todo ainda não chegou completamente à maioridade, diz ela, e, até agora, reproduz o mesmo padrão de compra de quando as demais gerações tinham essa faixa etária. Dados internos não foram compartilhados com a reportagem.

Em relação às canetinhas emagrecedoras, a executiva diz que ainda não existem estudos que comprovem de forma satisfatória a correlação entre inibidores de apetite e queda nas vendas de cerveja. É uma tendência emergente e que a Ambev seguirá acompanhando, afirma.

Atenta ao estilo de vida "wellness", a empresa tem aumentado a produção de cervejas sem álcool, cujo consumo disparou 600% no último ano. Para analistas de mercado, a Ambev está bem posicionada no segmento para seguir na liderança. O aumento, porém, não parece compensar a desaceleração geral da indústria, "que provavelmente seguirá impactando negativamente as vendas de cerveja", diz a XP.

A competição com a Heineken, o terceiro motivo, também deixa o copo meio vazio para a Ambev. A principal concorrente da companhia inaugurou, no último mês de agosto, a expansão de sua cervejaria em Igarassu, Pernambuco, triplicando a capacidade produtiva da unidade. Isso mostra uma abordagem voltada à quantidade, "o que provavelmente vai criar ventos contrários tanto para volume quanto para a capacidade de precificação da Ambev".

A executiva da empresa afirmou que, em termos de concorrência, o terceiro trimestre deve mostrar uma virada no jogo. A Ambev repassou o aumento de custos de produção para os consumidores no trimestre encerrado em junho, enquanto as demais empresas seguraram o repasse para os três meses seguintes. Agora, diz ela, quem manterá os preços será a Ambev, invertendo o cenário e favorecendo a empresa em termos de preferência de consumo.