Crise no câmbio faz inflação na Argentina voltar a acelerar em setembro

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Faltando 12 dias para as eleições legislativas na Argentina, o Indec (Instituto Nacional de Estatística e Censos) divulgou que a inflação de setembro teve uma leve aceleração no país. O indicador teve alta de 2,1% ante o mês anterior, o mais elevado desde abril, e de 31,8% no acumulado de 12 meses.

A inflação é o principal foco econômico do governo na campanha, e analistas concordam que houve um aumento. Em agosto, a inflação havia sido de 1,9% mensal, mesmo desempenho de julho.

Durante setembro, o dólar teve um aumento significativo, chegando a 1.474,50 pesos argentinos, o que levou o banco central do país a vender reservas. No entanto, após isso, o dólar caiu para cerca de 1.420 pesos argentinos.

O segmento com o maior aumento no mês foi o de habitação, água, eletricidade e outros combustíveis (3,1%), devido aos aumentos em aluguéis residenciais, seguido por educação (3,1%).

O grupo com maior impacto na variação mensal regional foi o de alimentação e bebidas não alcoólicas, exceto na Patagônia, onde o maior impacto foi registrado em transportes.

As duas divisões que registraram as menores variações em setembro de 2025 foram lazer e cultura (1,3%) e restaurantes e hotéis (1,1%).

O governo de Javier Milei defendia que o impacto da crise cambial que o país viveu após os resultados negativos para o partido do presidente nas eleições legislativas da província de Buenos Aires seria pequeno.

A previsão de inflação é influenciada pelo aumento nos preços de hortaliças e frutas, que também impactaram os preços de alimentos e bebidas na região.

Os analistas sugerem que a perda de valor do peso é repassada somente após algum tempo, com expectativa de inflação acima de 2% nos próximos meses.

Após cair com a intervenção do Tesouro norte-americano no mercado cambial argentino, com a compra de pesos, ocorrida na semana passada, o dólar voltou à tendência de alta nesta terça-feira.

O dólar oficial fechou a 1.392 pesos argentinos (acima do teto da banda, de 1.385 pesos), enquanto o mercado esperava os desdobramentos do encontro entre Milei e o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

No fim da tarde, as ações argentinas reagiam mal ao condicionamento feito por Trump, de que o apoio à Argentina dependia do desempenho de Milei nas eleições de 26 de outubro. O Merval S&P caía 2,7%.

Questionado pelos jornalistas sobre um eventual projeto de dolarização da economia argentina -algo que Milei prometeu durante a sua campanha, em 2023, mas que sumiu do radar-, Trump disse que não se opunha, embora "gostasse" dos pesos. Ele defendeu que os países confiem no dólar e criticou os países do Brics, em uma busca por negociar sem usar a moeda americana.

"Estão todos saindo dos Brics. Era um ataque ao dólar. Eu disse: 'querem jogar esse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos'. Eles disseram: 'estamos fora dos Brics'. E agora ninguém mais fala disso", disse o republicano.

