Uber deixa de aceitar alguns modelos de carros para as categorias Black e Comfort

© PixaBay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo de transportes Uber divulgou uma lista de modelos de carros que não serão mais aceitos em corridas Comfort e Black, categorias premium da empresa, a partir de 2026.

Para o Uber Comfort, o Renault Logan não será mais aceito, independentemente do ano de fabricação, a partir de 6 de julho do ano que vem. No caso do Black, a partir de 5 de janeiro não serão mais aceitos os modelos Renault Kardian, Citroën Basalt, Chery Tiggo 3 e 3X, Peugeot E-2008, Hyundai Kona Hybrid e JAC Motors J3 Turin e iEV 40.

Alguns anos de fabricação de determinados modelos de carros também não serão mais aceitos. A tabela completa, dividida por estado foi divulgada na semana passada e pode ser acessada neste link.

Para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort, segundo a empresa, motoristas parceiros precisam ter mais de cem viagens com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi), bem como ar-condicionado no carro e quatro portas.

Além disso, é preciso ter média de avaliações de usuários de no mínimo 4,85 para as cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), Londrina (PR), Joinville (SC), Porto Alegre (RS) e Caxias do Sul (RS) ou de 4,80 para todos os outros municípios.

Já para o Uber Black, a média de avaliações de usuários deve ser de pelo menos 4,85 para qualquer cidade. Além dos demais requisitos para o Comfort, os carros Black também precisam ter as cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Em comunicado, a empresa afirma que a atualização de modelos é feita periodicamente, e que "os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black".

Para a categoria Uber X, prevalecem as regras da legislação local. Por exemplo, em cidades que têm limite de idade dos veículos de aplicativo, como em Brasília, Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Campinas (SP), que estabelecem o máximo de dez anos, veículos com ano de fabricação 2015 ou anterior não receberão viagens.

A Uber também explica que, caso a média de avaliações de um motorista fique abaixo do mínimo exigido, o profissional receberá um aviso e terá as próximas 70 viagens para tentar fazer com que sua nota aumente. Caso não recupere, deixará de receber corridas nas categorias premium.