Barcelona e Athletico não se entendem quanto a Vitor Roque

Responsáveis de Barcelona e Athletico Paranaense sentaram-se, este sábado, à mesa, na tentativa de alcançar um acordo tendo em vista a transferência de Vitor Roque. No entanto, as negociações estarão longe avançar.

De acordo com informações adiantadas, este sábado, pelo portal UOL Esporte, os campeões espanhóis até já teriam se demonstrado disponíveis para pagar os 40 milhões de euros exigidos pelo Athletico para libertar o jogador de apenas 18 anos.

No entanto, acrescenta a publicação, alegam que só têm possibilidade de liquidar essa quantia ao longo de quatro prestações anuais de dez milhões de euros cada, algo que terá levado a direção do emblema rubronegro a 'torcer o nariz'.

A própria jovem promessa do ataque até já terá alcançado um acordo com os catalães, mas aguarda, agora, que ambos os clubes se entendam quanto aos moldes do pagamento para poder, de uma vez por todas, seguir viagem rumo a Camp Nou.

