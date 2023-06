Barcelona apresenta senegalês de 18 anos com cláusula de 400 milhões

O Barcelona anunciou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais ao final da manhã desta segunda-feira (19), que chegou a acordo com NK Kustosija Zagreb tendo em vista a transferência, a título definitivo, de Mikayil Faye.

O defesa-central de apenas 18 anos assinou um contrato válido até 30 de junho de 2027, sendo que a direção liderada por Joan Laporta fez questão de o 'blindar' com uma cláusula de rescisão no valor de 400 milhões de euros (cerca 2,2 bilhões de rais), uma das mais elevadas do clube.

A jovem promessa senegalesa já realizou os tradicionais exames médicos e conheceu as instalações do conjunto blaugrana. Numa primeira fase, será integrado no Barcelona Atlètic, isto é, a equipa B, que está às ordens do ex-internacional mexicano Rafa Márquez.

O clube catalão apresentou o jogador natural de Sedhiou como sendo "um defesa-central canhoto, bem dotado fisicamente, veloz e com boa saída de bola".