Daniel Alves pode pegar pena de até 12 anos se for condenado na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves pode pegar uma pena de até 12 anos de prisão se for condenado por estupro na Espanha. No dia 7 de outubro de 2022 entrou em vigor a Lei de Garantia da Liberdade Sexual na Espanha, conhecida como 'só sim é sim'. Esta lei coloca o consentimento da vítima no centro da questão. Dessa forma, o brasileiro pode ser condenado a penas entre 6 e 12 anos.

O julgamento foi agendado para o outono europeu -entre outubro e novembro de 2023-, segundo informações do jornal espanhol El Periodico.

Enquanto aguarda o julgamento, Alves seguirá dentro da penitenciária de Brians 2, em Barcelona, após ter seu novo pedido de liberdade provisória negado na última semana.

CASO DANIEL ALVES

Em depoimento, uma mulher de 23 anos denunciou ter sido forçada a colocar a mão nas partes íntimas de Daniel Alves, além de ter sido agredida e abusada pelo jogador.

Quando e onde aconteceu? Em 30 de dezembro de 2022, na casa noturna Sutton, em Barcelona. Mais precisamente dentro de um banheiro da área VIP do local.