Oficial: Chelsea confirma o primeiro reforço para Mauricio Pochettino

O Chelsea anunciou nesta terça-feira a sua primeira contratação da janela de transferências de verão, ao garantir os serviços de Christopher Nkunku.

Nkunku, que teve um papel de destaque no Leipzig durante a temporada 2022/23, assinou um pré-contrato para se juntar ao Chelsea em dezembro.

A transferência do jogador francês foi a primeira contratação sob o comando do então treinador Graham Potter e antecedeu uma janela de janeiro de grandes gastos do proprietário Todd Boehly.

O atleta de 25 anos disputou 172 jogos pela equipe alemã e deixou o clube em alta após marcar 16 gols em uma temporada marcada por lesões. Sua chegada a Stamford Bridge representa um investimento de cerca de 74 milhões de euros para os cofres dos Blues.