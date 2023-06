Ex-jogador lituano morre aos 32 anos em circunstâncias misteriosas

Karolis Chvedukas, uma antiga estrela do futebol da Lituânia, faleceu em circunstâncias misteriosas, deixando a comunidade esportiva em choque.

Na noite de segunda-feira, foi confirmada a notícia do falecimento do jogador de 32 anos. No entanto, poucas informações adicionais foram divulgadas sobre as circunstâncias exatas dessa perda.

A notícia da morte de Chvedukas chegou momentos antes do importante jogo de qualificação da Lituânia para o Euro 2024 contra a Hungria, agendado para a noite de terça-feira.

A seleção lituana, atualmente em busca de uma vaga na competição, ocupa o segundo lugar em seu grupo de qualificação, e a triste notícia certamente abalou a equipe.

A imprensa lituana relatou que as autoridades policiais foram envolvidas no caso e assumiram as investigações para esclarecer os detalhes em torno do falecimento do jogador.

Chvedukas teve uma carreira destacada no futebol e representou a seleção lituana em 20 partidas ao longo de sua trajetória. Sua última internacionalização ocorreu em 2019, deixando sua marca no esporte nacional.

