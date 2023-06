Tottenham avalia contratação do zagueiro brasileiro Bremer, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tottenham tem interesse na contratação do zagueiro brasileiro Bremer, da Juventus e da seleção brasileira. O clube inglês busca a contratação de um zagueiro para reforçar o elenco para a próxima temporada e tem Bremer como um de seus principais alvos. A informação é do jornal "The Telegraph".

O Tottenham acompanha o defensor desde os seus tempos de Torino, mas viu ele fechar com a Juventus na temporada passada.

Agora, espera um 'posicionamento' da Juventus em relação a Bremer. Por ficar fora da Champions, a expectativa é que a Velha Senhora venda alguns de seus jogadores.

No atual elenco, o Tottenham conta apenas com Davinson Sánchez, que recentemente foi ligado ao Flamengo, e Cristian Romero para a defesa central. Lenglet, que estava emprestado pelo Barcelona, voltará ao clube espanhol.

Além do Tottenham, outros clubes do Campeonato Inglês estão de olho no zagueiro brasileiro de acordo com o jornal inglês.

Bremer chegou à Juventus em julho de 2022, quando foi comprado junto ao Torino, também da Itália. Na ocasião, a Velha Senhora pagou cerca de 41 milhões de euros (R$ 214,4 milhões na cotação atual) pelo zagueiro.

O atual contrato de Bremer com a Juventus vai até junho de 2027. Na última temporada, ele disputou 43 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência pelo clube italiano.

Em 2022, devido às boas atuações pela equipe, o zagueiro foi convocado por Tite para disputar a Copa do Mundo do Qatar com a seleção brasileira. Agora, com Ramon Menezes como interino, ele chegou a defender o país no amistoso contra Marrocos, em março.