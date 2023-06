Man. City observa substituto de Kyle Walker na casa do PSG

O Manchester City quer levar o lateral-direito do PSG Achraf Hakimi para o Etihad Stadium, no presente mercado de verão, e prepara-se para fazer uma primeira oferta ao campeão gaulês nos próximos dias, de acordo com o Mail on Sunday.

O jogador de 24 anos teria sido identificado como o substituto perfeito para Kyle Walker. Entretanto, o jogador inglês, que ainda tem um ano de contrato com o Manchester City, também tem sido associado a uma transferência para o campeão alemão Bayern de Munique.

À margem do que se passa dentro das quatro linhas, o lateral do Paris Saint-Germain foi acusado de estupro e colocado sob vigilância judicial na sequência das acusações de agressão sexual por parte de uma mulher de 24 anos.

