Firmino está de saída do Liverpool e prepara mudança para Arábia Saudita

Roberto Firmino já se despediu do Liverpool e, aos 31 anos, está se preparando para enfrentar um novo desafio em sua carreira, mais uma vez fora do futebol europeu.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos relacionados ao mercado de transferências, o Al-Ahli está disposto a "acolher" o atacante brasileiro, que recentemente encerrou seu contrato com os Reds.

O clube, que recentemente confirmou sua promoção à primeira divisão do futebol da Arábia Saudita, onde joga o português Cristiano Ronaldo, está se preparando para ser mais um time saudita a garantir a contratação de um jogador de destaque do futebol europeu nos últimos anos, seguindo os passos de nomes como Karim Benzema (Al-Ittihad), Rúben Neves e Koulibaly (Al-Hilal).

Vale ressaltar que Roberto Firmino estava no Liverpool desde 2015, quando saiu do Hoffenheim, depois de se destacar no Figueirense.

Understand Al Ahli are in talks to sign Roberto Firmino. Negotiations ongoing, waiting for player’s final decision. ??? #Saudi



Al Ahli are preparing medicals in case they get the green light later this week. pic.twitter.com/k8MH6PCGvJ