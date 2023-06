Oficial: Modric acaba com as dúvidas e renova com o Real Madrid

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com Luka Modric para a renovação de seu contrato por mais um ano, estendendo-o até junho de 2024.

O futuro do meio-campista croata chegou a ser cogitado na Arábia Saudita, com rumores de uma possível transferência para o Al Nassr, onde jogaria ao lado de Cristiano Ronaldo. No entanto, o experiente jogador optou por permanecer no futebol europeu.

"Durante sua trajetória como jogador do Real Madrid, Modrić conquistou os mais prestigiosos prêmios individuais, como a Bola de Ouro de 2018, o Prêmio de Melhor Jogador FIFA de 2018, o Prêmio de Jogador do Ano da UEFA na temporada 2017/18, além do Mundial de Clubes de 2017. Nesta temporada, ele também foi selecionado para o time ideal da FIFA pela sexta vez em sua carreira", destacou o clube em comunicado.

Vale lembrar que Luka Modric trocou o Tottenham pelo Real Madrid em 2013 e, desde então, se destacou principalmente pelas cinco conquistas da Liga dos Campeões, iniciando agora sua 12ª temporada consecutiva com a equipe merengue.

[Notícia atualizada às 11h08]

