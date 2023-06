Nem Real Madrid, nem Man. United. Emblema alemão 'dá tudo' por Harry Kane

O futuro de Harry Kane já foi associado a vários clubes de elite europeus, principalmente Real Madrid e Manchester United, porém, o atacante do Tottenham pode estar a caminho... da Bundesliga.

De acordo com informações apuradas pelo jornal The Athletic, o Bayern de Munique apresentou uma proposta formal no valor de 70 milhões de euros, que pode convencer o Tottenham a deixá-lo sair neste verão, evitando uma possível transferência sem custos no final da próxima temporada.

O experiente atacante inglês está vinculado contratualmente ao Tottenham desde 2006, com passagens por empréstimo por clubes como Norwich e Leicester no meio do caminho.

Nesta temporada, em 49 jogos pelos Spurs, Harry Kane marcou 32 gols e deu cinco assistências, podendo estar prestes a ter sua primeira experiência fora de seu país.

Leia Também: Fluminense decide vaga na Libertadores contra Sporting Cristal, de Tiago Nunes