Quem dá mais? Arsenal não desiste e luta com City por estrela do West Ham

Manchester City e Arsenal, os concorrentes na luta pelo título da Premier League nesta temporada, agora voltam a competir na tentativa de contratar Declan Rice, uma das estrelas da liga que conquistou a UEFA Europa Conference League com o West Ham.

Após terem suas primeiras abordagens rejeitadas pelos Hammers, surgiram notícias de que o Manchester City estaria disposto a oferecer até 100 milhões de libras pelo jogador, o que está deixando o Arsenal um pouco preocupado.

Os londrinos apresentaram uma proposta de 90 milhões de libras, incluindo 15 milhões em objetivos, mas terão que superar os números do rival de Manchester se quiserem ter alguma chance de contratar o meio-campista de 24 anos, de acordo com informações apuradas pelo especialista em mercado de transferências, o jornalista Fabrizio Romano.

Vale destacar que Declan Rice dedicou praticamente toda sua carreira ao West Ham, clube pelo qual estreou como profissional na temporada 2016/17, e consolidou sua posição ao longo dos últimos anos. Nesta temporada, em 50 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências.

West Ham have rejected Man City’s first official bid for Declan Rice worth £80m plus £10m add ons. #MCFC



Arsenal will bid again, their third official proposal is expected soon after two bids rejected, last one was £75m plus £15m. ️ #AFC



West Ham want £100m fee. pic.twitter.com/CWTggCdBUI