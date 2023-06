Simone Biles volta às competições de ginástica após pausa de quase 2 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Ginástica dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (28), o retorno de Simone Biles ao esporte.

Biles disputará o torneio U.S. Classic em agosto. A competição é qualificatória para o Nationals, principal do país.

A ginasta não disputa nenhuma prova desde os Jogos Olímpicos de Tóquio. Biles se afastou do esporte em agosto de 2021 para lidar com questões de saúde mental e lutar pelo bem-estar dos atletas.

O U.S. Classic já marcou outro retorno na carreira de Biles. A ginasta se afastou do esporte após Rio-2016 e passou todo o ano de 2017 sem competir. Quando voltou à ação, em junho de 2018, se sagrou vencedora na categoria individual geral do torneio norte-americano.

Biles é a atleta com mais medalhas na história do Mundial de Ginástica Artística, com 25. A norte-americana também é dona de sete medalhas olímpicas: quatro de ouro (equipe, individual geral, salto e solo, todas em 2016), uma de prata (equipe, em 2020) e duas de bronze (trave, em 2016 e 2020).

