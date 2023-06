Os planos de Ten Hag para Greenwood, jogador que foi afastado do United

O futuro de Mason Greenwood continua envolto em mistério após uma temporada para ser esquecida, na qual ele foi afastado do elenco depois de ter sido acusado de violência doméstica e tentativa de estupro. No entanto, as acusações foram retiradas no mês passado de fevereiro. Com mais dois anos de contrato com o Manchester United, Erik ten Hag acredita que o clube deve emprestar o jogador em vez de vendê-lo, conforme relatado pelo Manchester Evening News nesta quinta-feira.

O treinador neerlandês comunicou à direção que esta seria a melhor maneira de valorizar o jogador e evitar o risco de perdê-lo por um valor muito baixo.

Greenwood tem contrato até 2025, com mais um ano de opção, e sua última partida com a camisa do United foi em 22 de janeiro de 2022 contra o West Ham.

Vale lembrar que a polícia inglesa anunciou em 2 de fevereiro passado que as acusações contra Mason Greenwood foram retiradas. O jogador inglês estava sendo acusado de tentativa de estupro, agressão sexual, violência doméstica e coerção, supostamente exercidas contra sua ex-namorada.

Leia Também: Joana Sanz garante que continuará "ao lado" do 'ex' Daniel Alves