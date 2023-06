Inter oficializa o divórcio com Skriniar

Após seis temporadas, Milan Skriniar e o Inter se separaram. Embora já fosse esperado há algum tempo, o clube nerazzurri oficializou a despedida do jogador eslovaco nesta sexta-feira, com sua transferência para o Paris Saint-Germain.

"Seis temporadas repletas de vitórias e satisfação: assim chega ao fim a aventura de Milan Skriniar com a camisa do Inter. Desde o verão de 2017, Skriniar foi um dos protagonistas do incrível percurso de crescimento do Inter, que culminou com o retorno à Liga dos Campeões em 2018 e a conquista de cinco troféus nas últimas três temporadas.

Um Scudetto, duas Copas da Itália e duas Supercopas da Itália: esses são os troféus conquistados por Skriniar com a camisa nerazzurri, em um total de 246 jogos e 11 gols em suas seis temporadas. Skriniar recebe os cumprimentos e agradecimentos de toda a família Inter", diz o comunicado oficial.

